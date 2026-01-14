Медия без
И ПП-ДБ върнаха веднага мандата за правителство

Днес, 10:20
На срещата на "Дондуков" 2 пристигнаха Асен Василев, Надежда Йорданова и Йордан Иванов.
На срещата на "Дондуков" 2 пристигнаха Асен Василев, Надежда Йорданова и Йордан Иванов.

Втората възможност за съставяне на правителство се провали. Президентът Румен Радев връчи втория мандат за кабинет на ПП-ДБ, които го върнаха веднага. На срещата на "Дондуков" 2 пристигнаха Асен Василев, Надежда Йорданова и Йордан Иванов.

Още по време на консултациите в края на миналата година ПП-ДБ казаха, че ще върнат мандата веднага, защото не виждат възможност за съставяне на кабинет в рамките на настоящия парламент.

"Хората по улиците казаха, че искат честни избори. В момента това е централният въпрос - да осигурим свободен и честен изборен процес. Най-прозрачните и безпроблемни избори бяха, когато се гласуваше 100% с машини. Ето защо настояваме тази процедура да се върне. Обезпокоени сме от опитите на мнозинството, което си отива, да наложи на тъмно сканиращите устройства. Ние няма да позволим това, ще се противопоставяме на всички опити да бъде опорочен вотът на българските граждани. С тези аргументи връщам мандата неизпълнен", каза Надежда Йорданова. Днес следобед се очаква парламентарната правна комисия да разгледа два законопроекта с поправки в Изборния кодекс.

От своя страна Румен Радев призова лидерите на партиите да спрат да го питат за дата за изборите, а вместо това да се запознаят с решението на КС за "безобразията на последните избори". "Големият въпрос не е кога ще са изборите, а какви избори ще направим. Нека всички партии да се ангажират, да видим назад в историята кога изборите бяха честни и прозрачни", каза Радев.

Вчера премиерът в оставка Росен Желязков върна неизпълнен първия мандат, който беше даден на ГЕРБ. Още по време на консултациите при Радев всички парламентарни групи изразиха мнение, че в този парламент не може да се състави правителство. И призоваха президентът да насрочи дата за избори възможно най-скоро.

