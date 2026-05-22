Гръмотевични бури и градушки ще има в 20 области в страната

Гръмотевични бури и градушки ще има днес в 20 области в страната. Синоптиците обявиха оранжев и жълт код за опасно време, а на места са възможни и наводнения.

Предупреждението от по-висока оранжева степен е в сила за областите: Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново на север, и Пловдив и Пазарджик на юг. Жълт код от по-ниска степен е в сила за областите: Видин, Монтана, като част от Монтана е оцветена и в оранжево, Плевен, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Сливен, Стара Загора, София област, Хасково, част от Кърджали, Благоевград и части от Смолян.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София - около 20°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

В събота и неделя въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки.

Значителни количества се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа умерен север-северозападен, в Източна България - североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.