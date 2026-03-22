ГЕРБ и ПП-ДБ откриват предизборните си кампании

Днес, 08:01

ГЕРБ открива своята предизборната кампания със заседание на Националното събрание. Пресслужбата на ГЕРБ съобщи, че в 12 часа се очакват над 1 000 делегати от структурите на ГЕРБ в страната.

Освен отчет на партията за последните години, е посочено, че ще бъде представена програмата "България 2030" - визията на ГЕРБ за развитие на страната.

Очаква се гост на форума да бъде Долорес Монсерат, генерал секретар на Европейската народна партия (ЕНП), от която ГЕРБ е част. 

Малко по-късно, от 15 часа, "Продължаваме промяната-Демократична България" ще открият предизборната си кампания в парка при НДК откъм бул. “Витоша” и бул. “Патриарх Евтимий”. В  "Продължаваме промяната-Демократична България" има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, коментира преди журналисти преди началото на кампанията Надежда Йорданова от "Да, България".

"Антикорупционен блок" също открива днес националната си кампания, съобщиха от пресцентъра на коалицията. Събитието ще започне със среща с граждани в 12:00 ч. пред Областна администрация – Стара Загора, след което представители на коалицията ще се отправят на разходка по централната пешеходна улица. 

Русе е първият град, който ще посети лидерът на коалиция „Прогресивна България” Румен Радев по време на националната си обиколка за предстоящите Парламентарни избори 2026. Това съобщиха от коалицията, като поясниха, че днешната среща е само ден след официалното откриване на кампанията й в Пловдив.  Публичното събитие в русенския „Канев център” ще започне в 17:30 часа днес.  

