Фискалният съвет поиска прогнозен размер на втората пенсия

Pixabay Все още не е никак сигурно, че големите промени във втората пенсия ще успеят да хванат последния влак в парламента.

При наличие на ограничена инвестиционна култура, при някои хора може да се стигне до по-ниски реални пенсии в резултат на погрешен избор на инвестиционен профил, а това на свой ред да доведе до обществено недоволство и напрежение. Това предупреждава Фискалният съвет в становище по промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат различни по риск подфондове за инвестиране на спестяванията във втория стълб. Важната реформа преодоля първо четене в социалната комисия миналата седмица и предстои да се види ще има ли време да мине окончателно през пленарна зала.

Сред критиките си Фискалният съвет поставя и въпроса за адекватността на втория стълб, който според него е недостатъчно разгърнат. При 5% осигурителна вноска, както и предвид непълните или прекъснати трудови биографии на значителна част от осигурените, натрупванията по индивидуалните партиди обективно са ограничени. Това създава необходимост от по-ясно поставяне на темата за адекватността като водещ приоритет на реформата, посочват от съвета.

В становището се посочва още, че предложенията за въвеждане на мултифондовете не са подкрепени от достатъчно подробен анализ какъв би бил приблизителният размер на втората пенсия при различни доходни и осигурителни профили. Оттам виждат и опасност от вдигане на таксите, въпреки че те всъщност трябва да намалеят наполовина в следващите години. Сложността на мултифондовите решения предполага възможност за въвеждане на допълнителни такси – за управление на отделни подфондове, за прехвърляния между тях или за други свързани услуги, предупреждават от съвета.

Сред другите отбелязани въпроси са индексацията на пожизнените пенсии по предвидими правила, които да не допуснат те да се обезценят спрямо инфлацията и необходимостта от по-интензивен надзор и по-строга отчетност.

Фискалният съвет би искал да види и по-широко участие в третия стълб, където човек може да се осигурява доброволно сам или от работодател. Оттам препоръчват да се помисли за стимули и интеграция с политиките за дългосрочни спестявания. Другата препоръка е фокусът на обсъжданията да бъде насочен към реалната адекватност на бъдещите пенсии във втория и третия стълб, а не преимуществено към формалната регулация на дейността на пенсионноосигурителните дружества.

Какви положителни страни виждат в реформата от съвета?

- подобрение на индивидуалния избор и риск-мениджмънт, което ще позволи на осигурените лица да избират инвестиционна стратегия според профила и възрастта си;

- стремеж към по-добро информирано решение на осигурените за управление на собствените средства;

- обвързване на изплащането с определени прагове на средства, което повишава предвидимостта за осигурените лица;

- намерението за по-детайлна регламентация на фазата за изплащане на пенсиите от УПФ, както и по-ясното дефиниране на правата на осигурените лица;

- засилването на сигурността и предвидимостта за бъдещите пенсионери, чрез създаването на балансирани и финансово устойчиви варианти за изплащане;

- стремежа към повишаване на прозрачността и в засилването и укрепването на надзора върху тях.