Ексобщинарка сигнализира за пране на пари с даренията за кмета на Варна

Днес, 11:12
Благомир Коцев бе прегърнат свободен от близките си, но варненските скандали тепърва ще ескалират.
Даренията за гаранцията от 200 000 лв., срещу която Благомир Коцев (ПП, ПП-ДБ) бе пуснат на свобода, са злоупотреба, незаконни, може да представляват пране на пари. Това твърди бившата служителка на община Варна Биляна Якова в сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия наздор и други институции. Тя пита и защо Варненският окръжен съд е приел сумата, без да провери произхода на средствата.

Якова е един от свидетелите по делото срещу Коцев. Нейни са и основните сигнали в Общинската избирателна комисия за прекратяване на кметските пълномощия поради надхвърляне на законно допустимия отпуск през времето на ареста. Няколко години при Иван Портних (ГЕРБ) тя отговаряше за многомилионен европейски проект, с който бе модернизиран градският транспорт. Проектът бе свързан с доста скандали, атаки на ПП-ДБ за некачествени резултати, жалби до прокуратурата, но в крайна сметка нещата останаха на ниво истерия. Якова бе уволнена в мандата на Коцев, но не веднага  - известно време работи със сегашния кмет, като за този период тя свидетелства в делото.

Две бяха най-популярните инициативи за събиране на пари за гаранцията на Коцев  - на депутата от ПП-ДБ Манол Пейков и актьорът Филип Буков. Бе оповестено, че са събрани над 300 000 лв. В сигналите си Якова има предвид тях. Най-общо недоволството ѝ е, че събиране на пари за арестант, политическо лице, не са благотворителност, оттам и незаконни.

За „Platformata.bg“/BCause (инициативата на Буков) Якова, цитирайки устава, пише: "Нито общите условия, нито описаните предназначения позволяват „политически гаранции“ или гаранции на обвиняеми лица. Платформата е представена като средство за благотворителност, подпомагане на нуждаещи се, социални каузи и общественополезни инициативи. Бенефициент може да бъде само лице, което има нужда от медицинска помощ, участие в конкурс/състезание или друга социално-обществена кауза. Получателят трябва да бъде одобрен от фондацията, да сключи рамков договор и да декларира нужда“. За фондацията „Манол Пейков и приятели“ Якова също твърди, че по закона за лицата с нестопанска цел всяка фондация може да събира пари само за целите от вписания устав — "социални, благотворителни, просветни и други дейности".

"Над 50% от даренията са анонимни, включително значителни суми (2 000 лв., 1 000 лв.), което създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата", заключава Якова. Смята, че използването на благотворителността за политически цели е не само законово нарушение, но и накърнява етичното предназначение на фондациите.

Действията на Якова повлякоха насрещно възмущение в социалните мрежи:

 

