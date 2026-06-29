Две българчета загинаха в Кипър, заключени в кола на жегата

Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета от България, на 8 и 10 години, съобщава БНТ. Трагедията се е случила в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната.

Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофагу. Те са забелязани след 18:00 часа в неделя от съсед, който е уведомил властите. Линейка и членове на полицията на британската военновъздушна база "Декелия", под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата.

Според информация братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си.

Говорител на британската база заяви, че се води интензивно разследване за причините за трагедията. Вземат се показания, за да се изяснят обстоятелствата, при които децата са се озовали в колата, но още няма официални съобщения.

Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебномедицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта.

Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност.

Според кипърското издание Politis днес бащата и жена му са оставени в ареста за 3 дни от съда на британската база, докато продължава разследването. Бащата е на 30 години, а партньорката му - на 38 г. Полицията е поискала четиридневен арест, но съдът е разпоредил двамата да останат в ареста за три дни. Те се разследват за причиняване на смърт поради непредпазливост. Разследващите трябва да установят как двете деца са били оставени без надзор в продължение на няколко часа и как са се озовали заключени в автомобила на баща си. Освен че текат разпити, се преглеждат и записи от близки камери за видеонаблюдение.

Пред съда бе съобщено, че полицията разполага с видеозаписи, на които се вижда как децата си играят в района преди трагедията. Полицията проверява и информация, че братът на бащата е живеел в същото жилище. Ако това се потвърди, разследващите ще изясняват къде се е намирал той по това време и дали децата са били под нечий надзор.

Тече и оглед на автомобила, като експертите трябва да установят дали е имало техническа неизправност в заключващия механизъм, която би могла да обясни защо децата не са успели да излязат.

Един от разглежданите сценарии е, че двете братчета са влезли в колата, докато са си играли, вероятно през отключена врата, и след това са останали в капан вътре. Полицията разследва и дали те не са заспали в превозното средство.

Според събраните до момента доказателства, бащата е заминал на работа рано в неделя сутринта, а партньорката му е тръгнала малко след него. По-късно двете момчета са влезли в колата, която е била паркирана до жилищната сграда.

Според кипърското издание жената е подала сигнал в полицията, след като се прибрала от работа и открила децата в безсъзнание в заключената кола. Тъй като ключовете за колата са били у бащата, се е наложило прозорците да бъдат счупени, за да бъдат извадени децата.

По телата на децата са открити изгаряния, за които се смята, че са причинени от продължителното излагане на високи температури в автомобила.