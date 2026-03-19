Днес ще бъде представен първият ни нов влак "Шкода"

Министерство на транспорта Първият ни нов влак трябва да започне да вози пътници от април.

На Централна гара София днес в 10:00 ч. ще бъде представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март, съобщиха от министерството на транспорта. Влакът вече беше сниман от трейнспотъри и се радва на голяма популярност в социалните мрежи. Очаква се да вози пътници от април.

Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.