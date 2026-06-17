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Депутатите замразиха основната си заплата на 4236 евро

И все пак си оставиха вратичка за евентуално увеличаване на възнагражденията

Днес, 10:28
Гласуването за парите на народните представители мина без дебат.
Pixabay
Гласуването за парите на народните представители мина без дебат.

С промени в правилника за работата на Народното събрание депутатите замразиха заплатите си. Гласуването мина единодушно, без какъвто да е дебат по темата. 

Депутатските заплати вече няма да се преизчисляват автоматично на всеки три месеца, както беше досега, а ще бъдат фиксирани в размер на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г. Т.е. основната депутатска заплата е 4236 евро.

Повече за възнагражденията на председателя на парламента, премиера, министри и т.н. може да прочетете тук.

И все пак депутатите си оставиха вратичка за евентуално бъдещо увеличаване на парите. Според приетите промени основното им месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година.

В интервю за "Сега" бившият народен представител Мария Капон заяви, че въпреки замразяването на възнагражденията, депутатите оставят всичките си парични добавки и привилегии, които прибавят 2/3 към основното им възнаграждение. Народните представители с титла "доктор на науките" пък разполагат с 15-процентна добавка.

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