Лидерът на "Калашниците" два пъти се е споразумявал с прокуратурата

БГНЕС Вчера МВР проведе акция с масови арести в Ботунец, за разбиване на група за рекет, изнудване и проституция. Беше обявено, че десетки са арестувани. Очаква се по-късно днес от МВР и прокуратурата да дадат подробности.

Лидерът на групата на "Калашниците" - Петър Александров, два пъти се е споразумявал с прокуратурата. Това установи "Сега" в деловодните регистри.

За първото споразумение съобщи BIRD. То е сключено през декември 2025 г. Той се признава за виновен по текстовете за трафик на хора от НК - от септември 2024 г. до 2 май 2025 г. набрал и приел А. С., като публикувал обяви в интернет с цел жената да бъде използвана за проституция. Това се случвало в ползвани от него и пострадалата недвижими имоти в София. Деянието е извършено чрез използване на състояние на зависимост и осъществено чрез даване на облаги, четем още в споразумението. За това Александров получава 8 месеца и 15 дни ефективен затвор - под предвидения в закона минимум за това престъпление, който е от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева. Приспада му се времето, в което е бил в ареста в рамките на това разследване. Той е бил задържан около половин година преди споразумението.

След одобряването от Софийския районен съд споразумението има последиците на влязла в сила присъда.

"Сега" откри в регистрите и още едно споразумение между Александров и прокуратурата, одобрено от Софийския районен съд. То е от 25.06.2024 г., т.е. преди началната дата на престъплението от второто споразумение. Този път Александров се признава за виновен за шофиране след употреба на наркотици в малките часове на 7 август 2023 г. За това той е осъден на 7 месеца условно с 3 години изпитателен срок, както трябва да плати и 21 000 лв. - равностойността на автомобила. Осъден е също и на 1 година без книжка.

По принцип за това престъпление НК предвижда от една до три години и глоба от хиляда до пет хиляди лева. Глоба в случая не е наложена.

Въпросните 7 месеца са превърнати в ефективно наказание от съдията по второто споразумение, тъй като деянията, за които е осъден с него, са в рамките на изпитателния срок по първото споразумение.

НОВИТЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ

МВР и прокуратурата дадоха днес брифинг във връзка с акцията от почивните дни срещу групата на "Калашниците". Говорителката на Софийската градска прокуратура и зам.-градски прокурор Десислава Петрова обясни, че се работи денонощно, предстои още работа и недосегаеми няма.

По две дела, които градската прокуратура наблюдава, като обвиняеми са привлечени двама души. Те са задържани за до 72 часа. Доказателствата сочели, че те изнудвали хора, заплашвайки ги с тежки телесни повреди. Отправяни са закани, че имат хора навсякъде и са недосегаеми, посочи Петрова. И допълни, че има и обвинение за лишаване от свобода на момиче за сексуални посегателства.

Под надзора на градската прокуратура има и дело за организирана престъпна група. В момента текат данъчни ревизии заради демонстрирания от групата стандарт на живот.

"Доста агресивна престъпна дейност", обобщи прокурорката.

Отделно има разследвания, които се наблюдават и от Софийската районна прокуратура. По тях са привлечени шестима обвиняеми - за трафик на хора, за лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия.

"Всичко се разследва, всичко, за което има доказателства, ще бъде внесено в съда", каза прокурорката.

От ГДБОП обясниха, че работят по групата от доста време. При претърсванията на около 50 жилищни адреса освен списъци с имена на момичета, са намерени и 48 000 евро и оръжия, които сега се изследват.

Разследващите бяха категорични, че гонката и жестоката катастрофа на "Челопешко шосе" не са поводът да се работи по тях.