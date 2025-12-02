Медия без
Депутати предлагат още по-гъвкаво работно време за родители

БСП дописа законопроекта на Деница Сачева за онлайн работа по време на ваканцията

Днес, 07:01
Утре ще се разбере къде стои мнозинството по идеята гъвкаво работно време да се въвежда целогодишно за родители на деца до 12-годишна възраст.
Депутати предлагат още по-гъвкаво работно време за родителите на деца до 12-годишна възраст. Нина Димитрова и Биляна Иванова от БСП са внесли предложение в тази посока между първо и второ четене на промените в Кодекса на труда, внесени от Деница Сачева.

В момента само родителите на деца, ненавършили 8 г., могат да работят при гъвкаво работно време. В края на лятото Деница Сачева от ГЕРБ предложи промени в Кодекса на труда, с които да се даде възможност за гъвкаво работно време и на родители на деца до 12-годишна възраст, но само за лятната ваканция. Сега Нина Димитрова и Биляна Иванова предлагат тези варианти да могат да се ползват по всяко време, защото проблеми с грижата за децата има не само през лятната ваканция.

Промяната ще се обсъжда утре в социалната комисия, която трябва да приеме законопроекта на Сачева на второ четене. Тогава и ще се види дали мнозинството ще реши да подкрепи БСП.

 

