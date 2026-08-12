Демерджиев пита защо дело за милиони стои на трупчета

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по дело, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. "инхаус" процедури на стойност десетки милиони евро. Това съобщи пресцентърът на МВР. Демерджиев настоява Стефанова да вземе мерки, за да се ускори работата по случая.

Уточнява се, че разследването е започнало през 2022 г. и е свързано със строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 г., а към този момент строителство няма.

По разследването работи ГДБОП.

"Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява", гласи съобщението. Обръща се и внимание, че няма привлечени обвиняеми по делото.

Според публикации по "инхаус" процедурата са платени авансово 76 млн. лв., а участъкът от международния път Е-79 - 15 км между селата Ружинци и Белотинци, така и не е построен.

Първоначално делото е било разпределено на прокурора Ивайло Занев, който преди да бъде сменен, наблюдаваше и делото за източените по аналогична схема милиони за строителството на "Хемус". Миналата година обаче и делото за тази пътна отсечка е било разпределено на друг прокурор. Според информация на Mediapool новата наблюдаваща прокурорка е възлагала предимно незначителни справки, а на въпроси за хода на производството отговаряла, че иска да я оставят на мира.

Шишков и правосъдният министър се озоваха в кабинета на главния прокурор Регионалният министър Иван Шишков и правосъдният министър Николай Найденов се оказаха в кабинета на главната прокурорка Ваня Стефанова. Това се разбра не от прокуратурата, а от официално съобщение на МРРБ, откъде бе пусната и снимка от визитата.

ОТГОВОР

От прокуратурата прехвърлиха вината за забавянето на разследването на МВР. В специално съобщение държавното обвинение обяснява, че делото се води за длъжностно присвояване и пране на пари и е възложено на разследващ орган при ГДБОП - МВР, "който неизменно осъществява процесуално-следствените действия от момента на образуването му".

Според съобщението "до момента не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор с постановление от 13.11.2025 г., както и с допълнителните указания от 06.08.2026 г. Определен е конкретен срок от СГП за изпълнението им от разследващия орган при МВР".

Едва когато от МВР си свършат работата, наблюдаващият прокурор ще може да прецени дали е осъществено конкретно деяние, съставлява ли то престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и кои са лицата, носещи наказателна отговорност, се казва още в съобщението.