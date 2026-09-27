ДАНС разби секта и арестува испански шаман в Калофер

БГНЕС В хода на операцията от ДАНС са иззели 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества.

ДАНС разби секта, разположена в землището на Калофер и арестува шаман-испански гражданин, който упоявал и дрогирал последователите, сред които са поне 14 българи. Това става ясно от официално съобщение на Агенцията и от разказ на прокуратурата.

"На 26.09.2026 г. в област Пловдив, в условия на неотложност и в координация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ОД МВР-Пловдив, е проведена специализирана операция по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества", пишат от ДАНС.

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове" и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.

ДАНС арестува 18 души при акция срещу неонацистка група в Пловдив 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС срещу неонацистка група в Пловдив, съобщи тази сутрин директорът на местната полиция Васил Костадинов. Снощи БНТ предаде за 16 задържани. Разбито е свърталището на групата. На мястото има нацистки символи и знаци.

В хода на операцията е установено наличие и са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества. Иззети са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки.

Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за престъпления по Наказателния кодекс (НК), свързани с наркотици. Лидерът на групата първоначално е задържан за срок от 24 часа на основание закона за МВР.

14 български граждани, членуващи в групата, са разпитани като свидетели.

Фаворитът за шеф на ДАНС се опълчи на кабинета Фаворитът за стар нов шеф на ДАНС Пламен Тончев се опълчи на кабинета, който предлага той да се върне на поста. Тончев в прав текст оспори идеята на правителството за закриването на Комисията по досиетата.

Само часове по-късно и прокуратурата пусна официално съобщение по случая. От него става ясно, че задържаният е испански гражданин. Той вече е привлечен като обвиняем испански гражданин за това, че на 27 септември 2026 г., в землището на гр. Калофер, обл. Пловдив, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от ОП-Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".