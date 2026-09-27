ДАНС разби секта и арестува испански шаман в Калофер

ДАНС разби секта, разположена в землището на Калофер и арестува шаман-испански гражданин, който упоявал и дрогирал последователите, сред които са поне 14 българи. Това става ясно от официално съобщение на Агенцията и от разказ на прокуратурата.
"На 26.09.2026 г. в област Пловдив, в условия на неотложност и в координация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ОД МВР-Пловдив, е проведена специализирана операция по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества", пишат от ДАНС.
Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове" и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.
В хода на операцията е установено наличие и са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества. Иззети са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки.
Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за престъпления по Наказателния кодекс (НК), свързани с наркотици. Лидерът на групата първоначално е задържан за срок от 24 часа на основание закона за МВР.
14 български граждани, членуващи в групата, са разпитани като свидетели.
Само часове по-късно и прокуратурата пусна официално съобщение по случая. От него става ясно, че задържаният е испански гражданин. Той вече е привлечен като обвиняем испански гражданин за това, че на 27 септември 2026 г., в землището на гр. Калофер, обл. Пловдив, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от ОП-Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".