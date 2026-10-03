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България влезе в коалиция от 17 страни срещу орязването на евробюджета

03 Окт. 2026
Светослав Терзиев

България и още 16 страни от Европейския съюз призоваха финансирането за Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване да бъде запазено в следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предаде БТА.

Така групата се противопостави на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, които настояват за съкращаване на предложената от Европейската комисия финансова рамка за следващия седемгодишен бюджет с „няколкостотин милиарда евро“. Шестте държави искат повече средства за отбрана, конкурентоспособност и иновации и по-малко за традиционните пера като земеделие и регионално развитие. Без съществено намаляване на разходите те заплашват да не подкрепят бюджета.

Позицията на останалите 17 бе координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. В съвместно писмо, публикувано днес от Мелони, в профила ѝ в "Екс", ръководителите на 17-те държави предупреждават, че новите европейски приоритети не трябва да бъдат финансирани за сметка на земеделието и по-слабо развитите региони. „Смятаме, че общото финансиране за политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика трябва да бъде запазено в следващата многогодишна финансова рамка“, се посочва в писмото от 2 октомври.

Документът е адресиран до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС, с копие до председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Освен България сред подписалите са Италия, Румъния, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Испания. От българска страна писмото е подписано от министър-председателя Румен Радев.

Според писмото политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика насърчават сближаването между държавите и регионите, укрепват единния пазар, подпомагат селските и по-слабо развитите райони и допринасят за продоволствената сигурност на Европа. Седемнадесетте държави отбелязват, че предложението на Европейската комисия вече предполага намаляване на средствата за двете политики в реално изражение въпреки увеличаването на общия размер на бъдещата финансова рамка. По-нататъшни съкращения биха отслабили европейския бюджет и обществената подкрепа за европейския проект, предупреждават те.

Писмото очертава задълбочаващото се разделение между страните членки при преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 година.

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Европейски съюз

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