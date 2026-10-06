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Заради Орбан ЕС планира 15-годишен изпитателен срок за нови държави членки

Комисарят по въпросите на разширяването Марта Кос представя защитни механизми за предпазване от недемократични лидери

Днес, 18:52
Марта Кос
БГНЕС/ЕПА
Марта Кос

ЕК подготвя план за бъдещо разширяване на ЕС, залагайки гаранции срещу появата на нови лидери от мащаба на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Това става ясно от публикувани планове на еврокомисаря по разширяването на блока Марта Кос. 

Призивът за по-строги предпазни мерки идва на фона на нов импулс в разширяването на ЕС със страни като  Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Мерките ще трябва да бъдат одобрени от държавите членки на ЕС.

Според Марта Кос ЕС трябва да разчита на по-бързи механизми от съществуващия член 7, който позволява правото на глас на държава членка да бъде временно преустановено, ако се противопоставя на върховенството на закона, демокрацията или европейските ценности. "Край на Виктор Орбан", каза Кос в интервю за "Гардиън".

Предложението за изпитателен срок има за цел да избегне ситуация, в която промяна на политическия режим в нова държава в ЕС нарушава процеса на вземане на решения. Настоящият член 7 от договора за ЕС позволява на държавите членки да отнемат правото на глас на недобросъвестна страна в случай на сериозно и продължително нарушение на демократичните ценности. Опитът с Унгария по времето на Орбан обаче показва, че член 7 отнема твърде много време и не винаги работи. Ето защо сега се добавя нова процедура в допълнение към член 7 - намаляване на финансирането от ЕС и дори отнемане на правото на глас за новоприсъединилите се страни, ако започнат да действат против върховенството на закона и принципа на лоялно сътрудничество.

Процедурата ще действа 15 години след присъединяването на съответната страна и ще се задейства при сериозни нарушения, като временното отнемане на правото на глас ще бъде запазено за най-сериозните провинения. ЕК или няколко държави членки ще могат да започнат процедурата.

ЕК също така възприема идеята за поетапна интеграция, предложена от Франция и Германия през юни, за да покаже на страните кандидатки ползите от пълноправното членство още на ранен етап. "Това не е заместител на пълноправното членство, а дава възможност на страните, които постигат добри резултати, да се интегрират по-рано в определени подсистеми или политики на Европейския съюз, в които демонстрират напредък", заяви Кос. Тя посочи, че поетапната интеграция ще се прилагала в случаите, когато полза имат както държавите членки, така и кандидатките, като даде за пример веригите на доставки и енергийната сигурност.

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Ключови думи:

Европейски съюз, Европейска комисия, Марта Кос

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