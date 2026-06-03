Бойко Рашков: Олег Невзоров е в Турция, за да не го мобилизират в Украйна

Вече не остана място за съмнение, че става дума за незаконни постройки в Баба Алино, още повече онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо до всички нотариуси в съдебен район Варна, с което сигнално писмо ги уведоми, че е образувано досъдебно производство. Това заяви депутатът от ПП Бойко Рашков, цитиран от БГНЕС.

"По моя информация Олег Невзоров е в Турция. Той не иска да се завърне в Украйна, защото той подлежи на военна мобилизация. Той е 40-годишен, видимо здрав мъж, който дезертирал ли е от армията, не е ли... само можем да предполагаме. Щом е тук и не го предаваме, значи го ползваме доста охотно за участие в наказателни процеси срещу Благомир Коцев. Първо му забраняваме да влиза в страната, после отменяме тази заповед, за да може да бъде ползван. Дали представлява опасност за националната сигурност - не е толкова важно, важно е да участва в процеса срещу Благомир Коцев", посочи още в кулоарите на парламента бившият вътрешен министър и настоящ народен представител.

Предполагам Невзоров е в много тясна връзка с посланик Илашчук, каза още Рашков. Разбира се, не е излишен разговор с посланичката, доколкото тя има нещо общо с Невзоров, но това е въпрос към премиера дали да бъде привикана на разговор посланичката, нека и той да поеме инициатива, каза още Рашков. Ден по-рано украинската посланичка отказа да говори за случая и пред камерите на Би Ти Ви обяви единствено, че не коментира фейк новини.

Рашков беше първият човек, който обяви преди няколко дни, че по негова информация Олег Невзоров е напуснал България. Бившият вътрешен министър коментира тогава, че разполага с данни, че собственикът на КУБ корпорация е напуснал България "през един от северните гранични пунктове" в следобедните часове на 28 май. Във вторник вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че украинският бизнесмен се издирва в България, но допусна възможността той да е напуснал страната.

Рашков посочи, че най-накрая е започнало разследване на този случай и "то за документно престъпление, за съставянето и използването на документи неистински и които се използвани пред съответните служби - службата по Кадастър, службата за местни данъци такси Варна, с цел тези документи да послужат за евентуално узаконяване на незаконно изградените постройки".

"Прокуратурата е била доста подробна, като е посочила четири имота, в които се изградени 93 имота индивидуални и е посочила съответните идентификатори на тези имоти. Четири парцела, 93 имота и е отправила информацията към нотариусите да не изповядват такива сделки ако все още някои от тези сделки с тези имоти все още не е изповядана пред някой нотариус, тъй като са документи с невярно съдържание", коментира в сряда още депутатът от ПП и добавя. "И по отношение на четирите парцела, в които са изградени тези 93 индивидуални имота, е посочено, че става дума за изградени имоти през 2023 г.."

"Вие знаете предполагам, че към 2023 г. текат рекламни мероприятия на фирма Форест клуб ООД и едни млади жени посочват сградите, които през октомври 2023 г.ще бъдат завършени. Варна е осеяна с билбордове рекламни на тази фирма, която продава жилища", натърти още Рашков.