Бившият шеф на пациентска организация е обвинен за 17 престъпления

Сред тях са използване на наркотици и създаване на порнографски материали

Днес, 12:04
Станимир Хасърджиев не се признава за виновен
БГНЕС архив
Станимир Хасърджиев не се признава за виновен

Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев и неговата група от още трима души за извършването на 17 престъпления. Към настоящия момент бившият шеф на пациентската организация и още едно лице са с мярка за неотклонение „задържане под стража“, а другите двама са под домашен арест – потвърдени от няколко съдебни състава.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища, съобщиха на брифинг прокурорите Александра Стефанова и Георги Коджаниколов

Част от престъпленията са в съучастие – принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик, който се използва за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.

Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение и боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.

"По делото има данни, че обвиняемият е уверявал пострадалите, че няма риск от заразяване с венерически болести, въпреки че е знаел за състоянието си. Установено е, че заболяването му е с давност над 10 години, а той умишлено е прекъснал лечението си", съобщи наблюдаващият прокурор по делото Александра Стефанова.

 

