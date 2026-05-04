Бившият шеф на пациентска организация излиза на свобода срещу 60 000 евро

Софийският районен съд пусна от ареста срещу 60 000 евро гаранция д-р Станимир Хасърджиев. Днес магистратите решиха делото срещу него и още трима души да бъде гледано по същество. На свобода, ако внесе 10 000 евро, излиза и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис.

Подсъдими заедно с тях са и актьорът Росен Белов, както и бившият легионер Симеон Дряновки. Те остават под домашен арест.

В края на март Софийската районна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу групата. В него се твърди, че те са извършили 17 престъпления.

По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища, съобщиха тогава на брифинг прокурорите Александра Стефанова и Георги Коджаниколов.

Част от престъпленията са в съучастие - принуда, действия на полово удовлетворение чрез сила и заплаха, извършени между лица от един и същи пол, и държане на наркотици. Използван е наркотик, който се използва за склоняване и осъществяване на полови престъпления, отбеляза прокурор Стефанова. Тя добави, че настоящото дело се явява първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

Някои от подсъдимите имат обвинение за държане, разпространение и създаване на порнографски материали, както и такива, при които са използвани лица на видима възраст под 18 години. Коджаниколов посочи, че става дума за стотици материали.

Също така има обвинение за умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести от един от подсъдимите, както и за държане на боеприпаси без разрешение и боравене с огнестрелно оръжие не с оглед на правилата.

"По делото има данни, че обвиняемият е уверявал пострадалите, че няма риск от заразяване с венерически болести, въпреки че е знаел за състоянието си. Установено е, че заболяването му е с давност над 10 години, а той умишлено е прекъснал лечението си", съобщи наблюдаващият прокурор по делото Александра Стефанова.

Скандалът около Хасърджиев и Белов гръмна през октомври миналата година. Тогава се разбра и че театралната работилница, свързана с тогавашния министър на културата Мариан Бачев, в която работи Белов, се помещава незаконно в столично читалище.

Съдебният процес срещу групата продължава през юни. Заради естеството си той се гледа при закрити врати.