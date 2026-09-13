Асен Василев обяви и други помилвани от Йотова дилъри

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев съобщи във Фейсбук за други случаи на помилвани от президента Илияна Йотова престъпници, замесени с наркотици. В момента Йотова е кандидат за президент на предстоящите избори през октомври.

В петък от неговата партия разказаха , че през 2022 г. Йотова, тогава вицепрезидент, е помилвала осъден за търговия с наркотици, когото нарекоха "българския Пабло Ескобар". Тогава от президентството се оправдаха, че решението е било взето след проверка от Комисията по помилването и експертно становище за здравословното състояние на осъдения. По-рано днес лидерът на БСП Крум Зарков, който участва в инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Йотова, заяви, че се прави опит да се "претопли стар случай", както и че "очернящите кампании по дефиниция не проработват".

"На 6 февруари 2025 г. г-жа Йотова помилва ВТОРИ наркодилър, рецидивист и част от ОПГ. Преди присъдата за наркоразпространение същият има и друга присъда, защото е причинил смърт при ПТП. Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани. И за тях ли е виновен някой друг?", написа днес Василев.

По думите му, опитът да се прехвърли отговорността върху медицинската комисия е "жалък". "Медицинската комисия дава доклад на Комисията по помилванията, който казва дали някой е болен или здрав. Не дали ще извърши ново престъпление. Не дали се е поправил. И със сигурност не дали трябва да бъде помилван", изтъква лидерът на ПП. И напомня, че комисията по помилванията се назначава с указ "лично от президента/вицепрезидента, преценката и решението за помилване се вземат лично от президента/вицепрезидента".

По темата се включи и бившият шеф на кабинета на президента Румен Радев – Калоян Методиев. Той написа във Фейсбук, че може да се говори за "канал за помилвания през Йотова". "Случаят с петричкия наркобос не е единичен. Има поне още 5 (пет) други помилвани наркотрафиканти. С големи обеми. Не прегрешил тинейджър с една-две цигари. Явно става въпрос за тенденция. Йотова последователно помилва търговци на смърт", обвинява я Методиев, който сега е в партията "Непокорна България" на бившия водач на БСП Корнелия Нинова.