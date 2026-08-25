Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Антон Кутев: Не сме казвали, че сме преборили олигархията

Започнахме борбата, предприели сме спешните и неотложни действия, казва депутатът от ПБ

Днес, 09:27
Антон Кутев
БГНЕС
Антон Кутев

Няма обявена победа над олигархията, а само началото на битка срещу нея – това се разбра от интервю на депутата от "Прогресивна България" Антон Кутев пред БНТ.

"Нищо подобно не сме казвали. Това, което казахме, е, че започнахме борбата, и действията, които сме предприели, са спешните и неотложните за борбата с олигархията", каза той.

По думите му, тази борба ще се води крачка по крачка, а не с еднократен акт. "Видяхме какво става като арестуваш Борисов – той излезе и се оказва, че си го изпрал. Целта е да въведем ред. Не става дума за Борисов и Пеевски", коментира той.

Наскоро премиерът Румен Радев каза: "Ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка - елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта." А вчера обясни, че е имал предвид, че Бойко Борисов и Делян Пеевски вече не били в управлението, а олигархията тепърва ще бъде чистена от институции, служби, икономика и медии.

Кутев нападна опозиционните сили, че непрекъснато се опитват да провокират управляващите. "Цялата политическа класа е срещу нас, защото ние имаме 131 депутати, а всички заедно имат 109", смята той.

Депутатът изрази пълната си убеденост, че Румен Радев "няма да направи никакви компромиси и да позволи на никой да мишкува зад гърба му". "Той може да бъде много рязък, когато реши; може да се освобождава от хора абсолютно рязко, когато смята, че не отговарят на принципите му. Сигурен съм в неговия интегритет", похвали Кутев партийния си началник.

Той допусна, че действията на властта могат да са по-бавни от това, че Радев се опитва да "контролира цялата среда". Но изтъкна, че премиерът има право да налага своя начин на мислене, защото благодарение на него "Прогресивна България" е спечелила властта.

Кутев очаква съществени промени да настъпят след избора на новия Висш съдебен съвет, а след това и с избора на главен прокурор. "Прокуратурата е спирачка в момента", заяви той, като допусна, че от държавното обвинение ще му звънят за това, че казва тези думи.

За отказа на българското правителство да се включи в "коалицията на желаещите", подкрепяща Украйна, Кутев коментира, че България е страна с различен профил – православна, славянска, пише на кирилица, от тези, които участват в коалицията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Антон Кутев, Румен Радев, Прогресивна България, олигархия

Още новини по темата

Радев обясни плащането в брой в конституцията със спирането на тока

24 Авг. 2026

Мощният заглушител е бил поставен на джип
24 Авг. 2026

Радев омаловажи Коалицията на желаещите и "Фрея" в Деня на Украйна
24 Авг. 2026

Борисов научил от Австрия за заплахите от Иран
20 Авг. 2026

Сергей Лавров: Познавам добре Румен Радев

18 Авг. 2026

Спортът е всичко друго, но не и приоритет за ПБ
18 Авг. 2026

Олигарсите си отдъхнаха!
18 Авг. 2026

След 3 месеца във властта Радев обяви победа над "олигархията"
16 Авг. 2026

ПБ обещава религия, нови изпити и 125% учителски заплати
15 Авг. 2026

Кметица ознаменува учредяване на ПБ, без да напуска ГЕРБ
15 Авг. 2026

Радев атакува Украйна, че бави отговорите за дрона
14 Авг. 2026

Визията на Радев за външната политика е клише до клише
13 Авг. 2026

Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
13 Авг. 2026

Деолигархизацията ще става със заклинания

12 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки