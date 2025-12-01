Медия без
Оставка! Протестите срещу Борисов и Пеевски заляха България

Незапомнена от 2013 г. гражданска активност в София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново

01 Дек. 2025Обновена
Иван Шишиев/Етюд-и-те на София

Десетки хиляди протестират на ларгото в София тази вечер, но и в Пловдив, Бургас, Велико Търново и Варна, където кметът Благомир Коцев се включи в най-масовия протест от 2013 г. насам. Гражданското недоволство е срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026, но изразява и цялостното отвращение на хората от властта на Борисов и Пеевски.

Многохилядното множество в столицата стига от паметника на Света София чак до Народния театър. Движението по околните улици и булеварди е блокирано. Скандира се "Кой не скача, е прасе" и "Оставка". В началото на вечерта върху сградата на Народното събрание се очерта светлинен надпис "Мафия", придружен от глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". Патосът на плакатите е насочен основно срещу Делян Пеевски, но сред сюжетите се появява и Бойко Борисов, както и шарж "Теменужките на топло през зимата". 

Звездата на протестите и в София, и във Варна тази вечер е освободеният кмет Благомир Коцев, чиято кратка реч бе предавана по видеовръзка до столичани. 

"Тази вечер няма мач на "Реал" (Мадрид). Но Бойко го няма. Къде е Бойко да ви види? България е ваша. Ваша е. Оставка!", извика от сцената лидерът на ПП Асен Василев, който довчера твърдеше, че иска само пренаписване на бюджета, а не сваляне на правителството. 

"На секундата Борисов трябва да изтегли бюджета. Не можем да позволим плана на мутрите да бъде реализиран", включи се и Ивайло Мирчев от ДБ, който също скандира "оставка". 

Кирил Петков очерта маршрута на шествието, което тръгна малко след 20 ч. от площад "Независимост": "Изплашиха се. Не дойдоха на площада. Сега ние отиваме при тях!" 

Множеството се насочи към сградата на ДПС - НН на "Врабча", а след това и към централата на ГЕРБ в НДК. И към 21 обаче на площада продължават да стоят част от хората, както и да идват нови.

Интернет и телефонните връзки на ларгото прекъсваха многократно, както и живото излъчване от сцената. Протестът премина мирно, въпреки че в навечерието мнозина нагнетяваха очаквания за ескалация. Нямаше видими провокатори, внедрени сред демонстрантите, и от страна на полицията липсваха излишни демонстрации на сила. Обещаните 9 КПП-та, които трябваше да посрещнат протестиращите около площад "Независимост", се оказаха проформа. Хората преминаваха свободно, на малцина е проверен багажът. 

 

ШИРОК ФРОНТ

За разлика от миналата седмица, когато недоволството бе само в столицата, тази вечер протести има в редица градове на страната. 

Във Варна толкова хора не са се събирали от 2013-а, когато отново се протестираше срещу Пеевски. С реч се включи и кметът Благомир Коцев, който доскоро бе в ареста. 

Сборният пункт на протеста в Пловдив бе площад "Съединение", където също се събра хилядно множество. Площадът се оказа тесен за демонстрантите и се наложи да се затвори и близкият бул. "Шести септември". 

Събиране на хора имаше и във Велико Търново, Бургас, Плевен, Добрич, Ловеч, Русе, Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Гоце Делчев, Благоевград, Ямбол, Шумен. Стара Загора е единственият град, който се изложи с контрапротест.

. Стара Загора е единственият град, който се изложи с контрапротест.

Заради протеста кметът на София Васил Терзиев отложи запалването на светлините на коледната елха, което по традиция се провежда на 1 декември. "Светлините на елхата ще запалим утре – защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада", написа той във Фейсбук. Според кмета няма как да празнуваме, докато "нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна". Празничното дърво на площад "Св. Александър Невски" е украсено в бяло и червено, с повече от 1300 фигурки и над 20 000 светлинки, които ще грейнат утре, 2 декември, от 18:00 часа.

Българи в Лондон направиха протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София. "Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!", казват протестиращите.

"Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна", гласи още позицията им.

 

След масовия протест миналата седмица управляващите обявиха, че са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очакванията са, че във вторник управляващата коалиция ще каже идеите си за промени в приетия на първо четене републикански бюджет. Според лидера на ПП Асен Василев обаче бюджетът не може да бъде преработен, без да се оттегли.

КНСБ и КРИБ отказаха да участват в протеста, защото е партиен. Това казаха пред бТВ президентът на синдиката Пламен Димитров и изпълнителният директор на работодателската организация Боян Николаев.

 

Булфото
БГНЕС
Булфото
БГНЕС
БГНЕС
БГНЕС
БНТ
БГНЕС
