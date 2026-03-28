7 пъти по-малко секции в Турция ще има за вота на 19 април

ЦИК разкри едва 493 секции в чужбина за предстоящите парламентарни избори

Днес, 17:28
Възможностите на сънародниците ни за гласуване зад граница ще бъдат силно ограничени.
БГНЕС
Възможностите на сънародниците ни за гласуване зад граница ще бъдат силно ограничени.

ЦИК обяви местата за гласуване извън страната за предсрочния парламентарен вот на 19 април. Сънародниците ни зад граница ще могат да упражнят правото си на глас в 493 секции в 55 държави.

Спрямо предходните избори от 2024 г. броят им е редуциран сериозно. Тогава те са били 719. В съседна Турция сега ще се гласува едва в 25 секции срещу 168 на предишните парламентарни избори. Наполовина падат и секциите в САЩ - 24 вместо 55.

Подадените заявления за гласуване от чужбина бяха почти 61 хиляди от 67 държави. Заради ситуацията в Близкия изток на тези избори няма да има секции в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Пакистан и Иран. 

В начало на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи до 20 местата за гласуване извън дипломатическите и консулските представителства на страната ни в държавите извън Европейския съюз. Така в страните, където традиционно броят на живеещите българи и местата за гласуване е голям, на тези избори възможностите за вот драстично намаляват. Във Великобритания извън дипломатическите представителства ще бъдат разкрити едва 12 секции извън Лондон и 8 в квартали на британската столица. В САЩ ще бъдат образувани 6 секции в окръга на генералното консулство в Чикаго, 4 в този в Ню Йорк, и по пет секции в окръзите на Лос Анджелис и Вашингтон.

