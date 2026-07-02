485 камиона нарушители са засечени в първия ден от тол наблюдението

БГНЕС архив По думите на шефа на тол управлението всички нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР. Онези от тях, които са с чуждестранни регистрации, са включени в т. нар. бял списък.

485 камиона са засечени в нарушение още в първия ден от въвеждане на новата функционалност на системата за видео контрол по пътищата в България. Това съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов пред "Нова телевизия". От 1 юли тол камерите вече следят камионите в изпреварващата лента на магистралите.

"Засилва се контролът върху изпреварващите тежкотоварни автомобили по основните автомагистрали по пътя към морето - на "Тракия" в 12 отсечки, на "Хемус" в три отсечки. Във вчерашния ден, още в първия ден, имаме 485 нарушители. А за тестовия месец юни нарушителите бяха повече от 13 000", каза Асенов.

По думите на шефа на тол управлението тези 485 нарушители са предадени по електронен път към съответните областни управления на МВР. Онези от тях, които са с чуждестранни регистрации, са включени в т. нар. бял списък.

"За транзитно преминаващите сме разработили мярка с колегите от МВР на Шенгенските пунктове и в момента тази мярка работи изключително ефективно. На дневна база имаме повече от 50 чуждестранни автомобила, които са спрени в реално време и на тях са съставени съответните актове и глоби", каза той.

Асенов допълни, че с Турция механизмът отдавна е работещ, тъй като там има възможност за проверка.

Той каза още, че Националното тол управление е направило обход и пълна проверка на знаковото стопанство. "Което означава, че ние сме проверили, че в зоните на контрол са налични достатъчно количество забранителни знаци, които да оказват на водачите, че тежкотоварните автомобили нямат право да изпреварват в тези зони", заяви Асенов. И добави:

"Не може да поставим камери на всеки километър, но дори да не ги поставим на всеки километър, виждате само за вчера за какъв тип нарушаване на правилата става дума. В тези 12 участъка - 485 тежкотоварни автомобила. И това са автомобили, които се движат със скорост повече от 80 км/ч. Към доказателствените записи ще добавяме и моментната скорост, за да можем да подпомогнем колегите."

Олег Асенов подчерта, че камерите ще работят денонощно и във всеки сезон. Само през последните няколко седмици станаха редица тежки катастрофи с участието на камиони. При една от тях тир навлезе в насрещното платно на магистрала "Тракия" и уби на място шофьор на лек автомобил и пътуващите с него две 9-годишни деца.