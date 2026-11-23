14 са вече задържаните в акцията на полицията срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Освен в София, тя се провежда и в Разград и Враца, в района на град Мездра.

По информация на БНР акцията е засегнала и голяма болница в центъра на столицата, където работят две ТЕЛК комисии.

По информация на лекари от лечебното заведение полицейската проверка е започнала около 8 часа сутринта.

Сред задържаните при цялата операция има 4 лекари и 5 посредници, твърди bTV. Арестувани са и двама с фалшиви ТЕЛК.

Акцията била свързана със съмнения за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, чрез които може неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт (НОИ). Преди повече от месец вътрешният министър Иван Демерджиев и здравният министър Катя Ивкова обявиха, че предстоят полицейски операции, насочени срещу подобни практики.

Схема за милиони в Цар Калоян: 20 години източване с фалшиви ТЕЛК - решения

270 души от Цар Калоян с фалшиви ТЕЛК решения 20 години са източвали държавния бюджет без институциите да забележат, разказва в материал по темата БНТ. Трима лекари и здравен работник подписвали измислените диагнози. Първоначално тарифата била 1500 лева, но с времето скочила на 5000. Схемата наподобявала финансова пирамида, разкриват от Окръжната прокуратура в Разград.

Как се стигна до разплитането ѝ? Оказва се, че в Цар Калоян не е трудно да получиш инвалидна пенсия, ако си здрав. Трябва само да познаваш правилния човек. Тук не става въпрос само за фалшиви диагнози, а за доходоносен бизнес, в който измислени медицински документи се подпечатвали на конвейер, посредници вербували нови и нови кандидат инвалиди и получавали процент от печалбата, а сметката я плащала държавата. Месец след месец, година след година - докато местен жител не разказал сам в полицейския участък за измамите. Последвали разпити, проверки и задържани. Делото срещу медиците, търгували с болести започва през декември. Преди две години БНТ разказа за сто души от Цар Калоян с една и съща диагноза – „разширени вени“.