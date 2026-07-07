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С тези пробити кадри ли Радев ще бори олигархията ?!

Бащите на сделката с "Боташ" трябва да понесат наказателна отговорност, смята депутатът Богдан Богданов

Днес, 18:03


Този договор е губещ, България е тежко ощетена от него и хората, които са го разписали, трябва да носят наказателна отговорност. Това коментира в (О)позиция Богдан Богданов, депутат от "Продължаваме промяната", след като премиерът Румен Радев обяви, че сделката с турската компания "Боташ" се замразява и ще се предоговаря в идните 15 месеца.

Опозицията ще поиска Радев да сподели в Народното събрание какво точно е договорил с президента Ердоган в Анкара на 6 юли и какво пише в протокола, подписан от "Боташ" и "Булгаргаз" за промяна на параметрите - обеми на такси, обеми на природния газ , бъдещо сътрудничество и прочее, заяви Богданов.

Според депутата е нелепо назначаването на бившия енергиен министър Росен Христов - един от главните герои в сагата с "Боташ", в управата на Държавната консолидационна компания, която контролира предприятия като ВМЗ - Сопот, "Кинтекс", НИТИ, Ел БИ Булгарикум и др. "Очаквам да видя как новото ръководството на ДКК ще се справи с блокираните ремонти на язовирите и похарчените пари, какво ще направи по спечеленото дело за връщане на 20 млн. лева за т. нар. Правителствен комплекс. Ще запази ли Пловдивския панаир или ще си затвори очите заради мажоритарния собственик Георги Гергов? Ще борят ли олигархията, както се зарече Румен Радев", коментира с ирония депутатът. 

Той определи като лоши сигнали и други кадрови решения на правителството - като назначаването в борда на Български ВиК холдинг на Пламен Манолов,  дългогодишен директор на "Национална спортна база" - дружество, натрупало над 30 млн. лева загуба.  

Още от видеото

-  Защо  договорът с "Боташ" се замразява точно за 15 месеца   

- Капан ли са последните договорки на правителството за рафинерията "Лукойл Нефтохим" с швейцарската компания "Литаско" 

- Обмисля ли опозицията вот на недоверие срещу кабинета "Радев"   

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Ключови думи:

Богдан Богданов, (О)позиция

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