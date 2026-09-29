Кабинетът "Радев" забърква данъчен хаос в ракиен казан

Осъвременяването на данъчните оценки на къщи и апартаменти е сред малкото добри мерки, лансирани от управляващите в последните дни, докато идеите за данък "свръхпечалба" за шест сектора, за акцизи за мощните коли, за облагането на ваучерите за храна, за преследване на домашната ракия и др. са безумни, вредни, недомислени или просто "пясък в очите" и "пушилка". Това мнение изрази финансовият анализатор Деян Василев, в предаването (О)позиция.

В момента средният данък "сгради" за апартамент в София е 165 евро. Ако бъде приет планът на кабинета "Радев" за 100% вдигане на данъчните оценки (на три стъпки за 3 години), имотният данък ще е 370 евро за 2029 г., даде пример Василев. Той обаче изтъкна, че актуализацията е много закъсняла - последната е била 2008 г.

Ако се вдигнат имотните оценки и данъците, общините ще разполагат с повече средства, за да оправят инфраструктурата, а част от необитаваните апартаменти ("тъмните прозорци") ще излязат на пазара, което ще допринесе за успокояване на цените, смята експертът. Само в София има над 200 хиляди жилища в София, които стоят празни и заключени. Ако трябва да плащат по-високи данъци, някои собственици ще се замислят дали да ги задържат, поясни Василев.

Една от причините за бума на покупките на жилища у нас са изключително ниските лихви по кредитите в последните години. Има ли риск от скок на лихвите, след като ЕЦБ вече два пъти вдига основни лихвени проценти. Експертът е категоричен - не, по много причини, включително и защото нашите банките са "свръхликвидни" - спестяванията в тях за 58 млрд. евро.

Риск може да дойде от грешни ходове на управляващите - като данък "свръхпечалба" (33%), застрахователи, фирми за бързи кредити, телекоми, обменни бюра и големите търговски вериги. Самата идея да наказват успешен бизнес с някакъв извънреден данък е порочна. Взимаме от "алчните" банки (телекоми, вериги), за има за детски надбавки, е турбо популизъм - данъкът е еднократен, за една година, а социалните разходи ще ги има и след него, посочи финансистът.

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