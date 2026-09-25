Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко репутацията на Йотова

Пресконференцията по делото "Петрохан", по време на която вещо лице изнесе лични данни и прави политически внушения, не беше инициирана от прокуратурата. "Тя беше провокирана от тежките репутационни скандали, които вървяха по две други писти - помилването от страна на Илияна Йотова на онзи наркобарон от Петрич при твърде съмнителни обстоятелства и шестият пореден взрив във военен склад на Емилиян Гебрев, който беше обект на атентат от страна на руските тайни служби. Тоест, трябваше там да се каже, че руските служби безнаказано шетат из суверенна България и извършват терористични актове. И това нямаше да се отрази добре на предизборната кампания на Йотова." Това коментира адвокат Михаил Екимджиев в предаването на "Сега" "(О)позиция".

Той определи брифинга като "мъпет шоу, бурлеска на частни лица" - защото експертите са частни лица, експертизите дори не са доказателства в наказателния процес, а само го подпомагат.

Според него политическият вектор по случая "Петрохан" е съвсем осъзнаем още от самото начало. "Когато през зимата буквално часове след първите разкрития излезе в така нетипично напоително интервю тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор и зададе единствената версия, по която трябваше да се работи. Това се нарича в наказателното право тунелно разследване. Той каза, че това е секта, това са педофили. И всички останали версии просто още тогава бяха елиминирани", посочи той.

И допълни, че сега е тъжно, че онзи ден чухме тогавашния президент и настоящ премиер Румен Радев да казва същото, без да има приключило досъдебно производство, без пострадалите, наследниците на загиналите да са имали възможност в един открит и състезателен процес да потърсят истината. Той сравни поведението на Радев, който е нарушил презумпцията за невиновност, с това на Бойко Борисов преди него, "както го правеше Цветан Цветанов още по-рано, както го правеше Гешев, за което вече държавата е осъдена нееднократно в Страсбург, и той започва да слага етикетчета, без да се интересува от това, че дори формалната процесуална истина не е установена, това дело не е приключило".

"Вместо държавата да беше направила някакъв опит да смекчи, да разсее тези съмнения, ние видяхме нещо невъобразимо - фрийк шоу, при което някакви странни хора с разменени роли и институционални маски говориха невъобразими неща", каза Екимджиев.

Той е категоричен, че единствено прокуратурата е трябвало да говори по случая, а не да оставя да се вихрят "хора с откровено девиантно поведение, които в нарушение на куп разпоредби, етични правила, правилата на Наказателно-процесуалния кодекс наговориха куп глупости". "Ако министърът на правосъдието не лъже, че това е било единственият възможен начин обществото да бъде информирано, то значи, че страда от тежка професионална некомпетентност", каза той.

Екимджиев смята също, че управляващите са изоставили "идеята за изчистването на съдебната власт от мародерите, от бандитите, от бандата на осемте джуджета и от мрежите на Нотариуса.

Битката с олигархията трябва да върви пред съдебната власт. Не е достатъчно да посочиш един човек, че е олигарх и да кажеш колко пъти се е возил със самолет в компанията на конституционен съдия, допълни той.

Запитан за кандидатите за новия ВСС, адвокатът посочи, че "несъмнено има и читави кандидатури. Но дори да допуснем, че най-добрите сред най-добрите влязат в този Висш съдебен съвет, дори да започне да фантазираме как той ще започне да работи ефективно, честно, почтено от първата минута на своето създаване, той няма да може да изчисти бандитите, защото той може да се ангажира само с дисциплинарни мерки, за които всички давностни срокове безнадеждно са изтекли. Затова единственият начин съдебната система да бъде изчистена от мародерите и престъпниците е по наказателноправен ред. Очевидно стремежът на новата власт не е това да се случи, защото ако току-виж заработи прокуратурата, тя може да погне и някои представители на новите, и затова по-скоро ще бъде яхната от едни нови волни ездачи, които ще ни подкарат на изток към Евразия".

Във видеото вижте още:

- Как трябваше да се случи институционалното говорене за "Петрохан"?

- Капитализират се политически провалите на институциите.

- "Обвинявам министъра на правосъдието в лъжа или в некомпетентност."

- Защо според него съдебната реформа е обречена.

- Вярва ли той на откритото писмо на Борислав Сарафов, който обвини правосъдния министър в политическа корупция и търговия с влияние.