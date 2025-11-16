Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украй и Русия отново ще разменят военнопленници

Днес, 07:39

Киев и Москва се споразумяха да подновят договорената в Истанбул размяна на военнопленници, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от ДПА.

"По поръчение на президента на Украйна и с посредничеството на партньори от Турция и Обединените арабски емирства неотдавна проведох консултации  за възобновяване на процеса на размяна и освобождаване на нашите хора от руски плен", написа Умеров в "Телеграм". Той посочи, че в резултат на тези разговори Украйна и Русия са се споразумели да активират споразуменията от Истанбул. "Става въпрос за освобождаването на 1200 украинци", отбеляза Умеров. По думите му в близко бъдеще ще се уточнят всички подробности около размяната на военнопленниците.

Умеров оглави украинската делегация, която по-рано тази година участва в преговори с Русия. Най-важният резултат от срещите през май и юни бе споразумението за размяна на военнопленници, като договореностите бяха изпълнявани в продължение на няколко месеца, но в последствие процесът бе преустановен. Тази седмица Умеров посети Истанбул и Доха, за да се опита "да деблокира" размяната на пленници. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, Украйна, военнопленници

Още новини по темата

Великобритания и Украйна започват прозводство на дронове прехващачи
14 Ноем. 2025

Румъния арестува ексдепутат за трафик на оръжие и замеси българин
12 Ноем. 2025

Правителството на ФРГ нареди на компания да спре вноса на руски газ
12 Ноем. 2025

Киев, Харков и Полтава останаха без ток заради руски атаки
09 Ноем. 2025

Украйна се пази от дронове с рибарски мрежи
09 Ноем. 2025

ЕС затяга визовия режим за руснаци
07 Ноем. 2025

Чехия свали знамето на Украйна от сградата на парламента
07 Ноем. 2025

Украйна е унищожила ракетен комплекс "Орешник"
31 Окт. 2025

1 млн. лв. глоба и затвор за туроператори, ако провеждат екскурзии до Русия
26 Окт. 2025

Русия отново атакува жилищни райони на Киев
26 Окт. 2025

ЕС забранява туристическите пътувания до Русия
23 Окт. 2025

Руснаците са призовани да заемат спестяванията си на държавата
22 Окт. 2025

Русия удари детска градина в Харков
22 Окт. 2025

The Economist: С това темпо 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна
18 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън