Новата руска атака остави без ток, вода и парно голяма част от Киев

Киев преминава през най-тежката си военна зима, откакто Русия предприе пълномащабната си инвазия преди близо четири години, отбелязва ДПА. Поредицата масирани нападения срещу украинската столица, съчетани с трайни минусови температури, влошиха положението на киевчани.

Енергопреносната мрежа на украинската столица понесе сериозни щети, поради което бе въведен режим на тока, съпроводен с ежедневни прекъсвания на електричеството от по няколко часа. Без ток са 335 000 жители, съобщи украинската частна енергийна компания ДТЕК (DTEK).

На левия бряг на преминаващата през Киев река Днепър е нарушено водоподаването, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

5635 многоетажни жилищни сгради в Киев са без отопление. "Почти 80 процента от тези здания са такива, чието отоплението е било възстановено, след като беше прекъснато при голямото въздушно нападение на 9 януари", написа Кличко в Телеграм.

Без ток, вода и парно в момента е дори сградата на украинския парламент.