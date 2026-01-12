Медия без
Типичният руски военнопленник - редник, осъждан, тежко болен

Над 10 000 руснаци са преминали през украински плен

Днес, 18:35
Портрет на типичния руски военнопленник
Над 10 000 руски военни са попаднали в украински плен по време на войната, съобщи украинският проект "Искам да живея". През 2025 г. доброволно са се предали повече войници, отколкото за 2022 и 2023 г. взети заедно.

Средно между 60 и 90 военни се предават всяка седмица, като рекордът е през август 2024 г. - 350 души за седмица. Най-често това се е случвало край Покровск, Бахмут, Пологи и в Курска област. Повечето от пленените са сключили договор с руското МО, като сред тях има и много затворници. Мобилизираните са около 19%, а наборници - почти 5%, макар че официално те не воюват. Около 1/4 от тях казват, че са отишли да воюват не по своя воля - или са ги измамили, или са ги принудили. 

Типичният военнопленник е редник без висше образование, често осъден. 40% са били в затвора за кражби, наркотици, грабежи и убийства. До войната мнозина са били безработни.

Около 7% от пленените са чужденци, като техният брой расте.

Стотици от пленените са с тежки болести - СПИН, хепатит Б и С, туберкулоза, диабет, даже шизофрения.

При размяната на военнопленници Русия избира основно хора, които са били малко в плен и не са тежко ранени, най-често етнически руснаци. Чужденци почти не се обменят.

С обмяна на военнопленници в Русия са се върнали над 6000 души, но хиляди остават в плен от първите месеци на войната. Русия категорично отказва обмен "всички за всички", за което настоява Украйна.

 

