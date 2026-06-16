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Самолетите на бъдещето ще се зареждат с водород

Международен проект разработи двигател на 100% водород при пълна излетна мощност

17 Юни 2026
АGN

Водородът е жизнеспособно авиационно гориво, показва мащабно проучване.

Изследователи от университета в Суонзи приключиха четиригодишна международна програма, ръководена от "Ролс-Ройс" и "Изиджет", която достигна кулминацията си в първото по рода си световно постижение - модерен самолетен двигател на 100% водород при пълна излетна мощност, което доказва потенциала на водорода да играе трансформираща роля в бъдещата авиация с нулеви въглеродни емисии, пише Тechxplore.

Университетът в Суонзи предостави данни в подкрепа на разработването на газови турбини, работещи на водород, като основен партньор в инициативата HYEST (Hydrogen Engine System Technologies). Като част от проекта Институтът за структурни материали (ISM) в Суонзи създаде нови възможности за механични изпитвания от световна класа в две области - криогенни температури и водородни среди с високо налягане. Тестовите съоръжения са разработени чрез тясно сътрудничество между ISM и Института по стомана и метали (SAMI) на университета. Разработването на водородни двигатели изисква тестване на поведението на материалите във водородна среда. 

Новите възможности позволяват на изследователите да възпроизведат екстремните условия, на които трябва да издържат двигателите на водород. Уникалните съоръжения генерират обширни данни в подкрепа на разработването на газови турбини на водород.

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Ключови думи:

Самолетно гориво, водород, енергиен преход, зелен преход

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