Германия, Нидерландия и Белгия правят "водородна магистрала"

Германия и Нидерландия започват съвместен проект за модернизация на газовата инфраструктура от двете страни на границата. Националните мрежови оператори Gasunie, Open Grid Europe и Thyssengas са подписали споразумение за превръщането на тръбите за природен газ във водопроводи с конкретен пусков срок 2031 г. Отделно нидерландският оператор вече има четири подписани споразумения по водородни проекти с белгийската страна, пише 3e-news.bg.

Бъдещата водородна инфраструктура ще прекосява гранична точка при Зевенаар и Елтен - стратегическа връзка между германската индустрия и съоръжения за водород в Нидерландия. В първия етап споразумението предвижда свързването на района Рейн-Рур, а впоследствие Н-магистралата ще бъде свързана с коридора „Делта Рейн“,

Нидерландската Gasunie планира вложи 12 млрд. евро до 2030 г. за ускоряване на енергийния преход - вкл. в проекти за съхранение на водород.

В Германия държавната банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) обяви, че отпуска 24 милиарда евро за изграждането на национална мрежа за пренос на зелен водород. Планът е до 2032 г. да бъдат изградени над 9 000 километра водородопроводи, които ще снабдяват 16-те федерални провинции и основните индустриални региони. Без достатъчно зелен водород на местно ниво Германия ще трябва да внася голяма част от този ресурс.

До 2032 г. са планирани 13 точки за гранична връзка за внос, подобни на този с Нидерландия. Около 60% от мрежата в Германия ще може да използва съществуващата мрежа за пренос на природен газ.

За свързаността с третата съседка - Белгия, се работи още от 2024 г. Създадена е единна платформа за развитие на водородната икономика в Северозападна Европа. Инициативата се движи от Белгийския водороден съвет (BHC), нидерландския NLHydrogen (NLH) и германския Nationaler Wasserstoffrat (NWR). Белгия е първата страна в света, която избра оператор за водородна мрежа (Fluxys hydrogen).

В съседна Франция енергийните гиганти TotalEnergies и Engie от няколко години работят по съвместна централа за производство на зелен водород близо до Марсилия. Отделно е в ход трансграничен проект, който ще свърже Франция с германската провинция Саарланд.

Водородът е стратегическа част от прехода на ЕС към чиста енергия. Той ще играе все по-важна роля за постигането на целите на Зелената сделка, за декарбонизацията и конкурентоспособността на европейската промишленост

Вече има Европейска банка за водород, създадена да насърчава инвестициите в Н-проекти.