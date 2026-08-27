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Сърбия класира България на 1/8-финал на Евроволей 2026

Националният ни отбор ще играе срещу олимпийския шампион Италия на 1/8-финалите

27 Авг. 2026Обновена
Българските волейболистки имаха повод да се радват само два пъти след мачовете в Бърно - срещу Украйна и срещу Австрия
CEV
Българските волейболистки имаха повод да се радват само два пъти след мачовете в Бърно - срещу Украйна и срещу Австрия

Европейският вицешампион Сърбия класира България на 1/8-финалите на волейболното първенство на континента за жени само три дни, след като разгроми националния ни отбор с 3:0 гейма.

В мач от последния кръг в гр.В в Бърно (Чех) трикратните европейски и двукратни световни №1 постигнаха нова чиста победа с 3:0 (21, 22, 21) над Украйна. С това селекцията на треньора Зоран Терзич защити първото си място в групата с перфектен баланс от 5 победи в 5 мача и със само един загубен гейм (от домакина Чехия). Това прати Сърбия на 1/8-финал срещу четвъртия тим от гр.D, който ще е Словакия или Черна гора.

А победата имаше стойността на класиране на българския тим в директните елиминации, още преди да е изиграл последния си мач - срещу Чехия. По-късно този двубой започна добре за нашите и те водеха с 21:15 в първия гейм, но допуснаха изравняване в края и обрат до 26:28. След това рухнаха и домакините спечелиха без проблеми с 3:0 (26, 19, 19).

Така тимът на италианския треньор Марчело Абонданца завърши с две победи (над Украйна с 3:0 и Австрия с 3:2) и три загуби (от Гърция с 1:3, от Сърбия с 0:3 и от Чехия с 0:3). Това му отреди 4-о място в групата.

На заминаване Абонданца декларира, че участие на 1/8-финал ще е успех за отбора. И този успех бе постигнат.

А съперникът в първата директна елиминация ще е един от най-трудните изобщо - олимпийският шампион от Париж 2024 и световен от Тайланд 2025 Италия, който, подобно на Сърбия, спечели безапелационно гр.D. 

Мачът Италия - България ще се играе отново в Бърно.

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