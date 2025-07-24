Спортът по телевизията - 28 юли

БНТ 3
05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
11:00 Скокове във вода (мъже): СП в Сингапур, 3 м трамплин, синхронно
13:00 Скокове във вода (жени): СП в Сингапур, кула, синхронно
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг, Джан Анда - Юан Съдзюн
16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", III етап
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг, Нийл Робъртсън - Пан Дзюнсю
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Славия"
21:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Матия Белучи - Юго Гастон
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Тристан Скулкейт - Жоао Фонсека
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Борна Чорич - Матео Джиганте
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Лиъм Драксъл - Пабло Кареньо Буста
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Артур Риндеркнеш - Алекси Галарно