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Спортът по телевизията - 28 юли

Днес, 03:03

БНТ 3

05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
11:00 Скокове във вода (мъже): СП в Сингапур, 3 м трамплин, синхронно
13:00 Скокове във вода (жени): СП в Сингапур, кула, синхронно

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг, Джан Анда - Юан Съдзюн 
16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", III етап

БНТ 1 / БНТ 3

14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали

Евроспорт 2

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг, Нийл Робъртсън - Пан Дзюнсю 

Диема спорт

19:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Славия"
21:15 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Матия Белучи - Юго Гастон
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Тристан Скулкейт - Жоао Фонсека
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Борна Чорич - Матео Джиганте
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Лиъм Драксъл - Пабло Кареньо Буста
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Артур Риндеркнеш - Алекси Галарно

 

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