Спортът по телевизията - 17 август

Макс спорт 3
02:30 НАСКАР: Вирджиния
11:00 ЕRC: рали "Чехия", SS10 Катежинице 1
17:00 ЕRC: рали "Чехия", SS13 Катежинице 2
22:15 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Милан" - "Бари"
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 319, Дрикъс дю Плеси - Хамзат Чимаев
10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание
Макс спорт 1
13:00 Голф: Шампионат на Дания, IV ден
Евроспорт 2
13:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, III етап
15:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): "Хамбург Класик"
19:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", IV ден
Ринг
13:15 Футбол: Ередивизи, "Гоу Ахед Ийгълс" - "Аякс"
15:30 Футбол: Ередивизи, "Твенте" - ПСВ "Айндховен"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Ароука"
Евроспорт 1
14:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, първо състезание
17:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, второ състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, второ състезание
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Саутхемптън"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Брентфорд"
18:15 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Париж"
Диема спорт
14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Енгерс" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
16:00 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Лил"
19:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Левски"
Нова спорт
14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Виктория" (Кьолн) - "Падерборн"
16:30 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Атлас" (Делменхорст) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Халешер" - "Аугсбург"
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"
21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
18:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Хетафе"
20:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)
02:10 Футбол: МЛС, "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сан Диего"