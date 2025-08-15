Спортът по телевизията - 17 август

Макс спорт 3

02:30 НАСКАР: Вирджиния

11:00 ЕRC: рали "Чехия", SS10 Катежинице 1

17:00 ЕRC: рали "Чехия", SS13 Катежинице 2

22:15 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Милан" - "Бари"

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 319, Дрикъс дю Плеси - Хамзат Чимаев

10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание

Макс спорт 1

13:00 Голф: Шампионат на Дания, IV ден

Евроспорт 2

13:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, III етап

15:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, IV етап

16:30 Колоездене (мъже): "Хамбург Класик"

19:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", IV ден

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Гоу Ахед Ийгълс" - "Аякс"

15:30 Футбол: Ередивизи, "Твенте" - ПСВ "Айндховен"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Ароука"

Евроспорт 1

14:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, първо състезание

15:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, първо състезание

17:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, второ състезание

18:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, второ състезание

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Саутхемптън"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Брентфорд"

18:15 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Париж"

Диема спорт

14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Енгерс" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

16:00 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Лил"

19:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София)

21:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Левски"

Нова спорт

14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Виктория" (Кьолн) - "Падерборн"

16:30 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Атлас" (Делменхорст) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Халешер" - "Аугсбург"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Кристъл Палас"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"

21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Хетафе"

20:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"

22:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)

02:10 Футбол: МЛС, "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сан Диего"