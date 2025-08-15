Медия без
Спортът по телевизията - 17 август

Днес, 02:02

Макс спорт 3

02:30 НАСКАР: Вирджиния
11:00 ЕRC: рали "Чехия", SS10 Катежинице 1
17:00 ЕRC: рали "Чехия", SS13 Катежинице 2
22:15 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Милан" - "Бари"

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 319, Дрикъс дю Плеси - Хамзат Чимаев
10:30 Moto GP: ГП на Австрия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Австрия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Австрия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Австрия, състезание

Макс спорт 1

13:00 Голф: Шампионат на Дания, IV ден

Евроспорт 2

13:00 Колоездене (жени): Обиколка на Романдия, III етап
15:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): "Хамбург Класик"
19:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", IV ден

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Гоу Ахед Ийгълс" - "Аякс"
15:30 Футбол: Ередивизи, "Твенте" - ПСВ "Айндховен"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Ароука"

Евроспорт 1

14:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, първо състезание
17:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MX2, второ състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Швеция, MXGP, второ състезание

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Саутхемптън" 
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Брентфорд" 
18:15 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Париж"

Диема спорт

14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Енгерс" - "Айнтрахт" (Франкфурт) 
16:00 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Лил"
19:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Левски"

Нова спорт

14:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Виктория" (Кьолн) - "Падерборн" 
16:30 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Атлас" (Делменхорст) - "Борусия" (Мьонхенгладбах) 
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Халешер" - "Аугсбург"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Арсенал"
21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Хетафе"
20:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Севиля"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Атлетико" (Мадрид)
02:10 Футбол: МЛС, "Сан Хосе Ърткуейкс" - "Сан Диего"

