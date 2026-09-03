Шампионът "Левски" е предпоследен по налагане на млади играчи

БГНЕС 18-годишният Стивън Стоянчов (на преден план) е светъл лъч в състава на "Левски", но като цяло тенденцията при шампиона е да не се дава много възможност за изява на играчи до 21-годишна възраст.

Въпреки безспорните си успехи в последната година в "Левски" се забелязва сериозен недостатък - не се налагат млади футболисти. Това личи от най-новия анализ на Международния център за спортни изследвания (CIES), в който се подреждат отборите по процент игрово време, предоставяно на футболисти до 21-годишна възраст. Разглежданият период е от 1 януари 2026 г. насам.

В проучването шампионът на България е на предпоследно място в Първа лига по игрово време, давано на млади играчи в тази възрастова група, и на трето място отзад напред по брой такива футболисти в състава изобщо. И по-конкретно - в "Левски" от началото на годината треньорът Хулио Веласкес е давал едва 1.3% игрово време на футболисти до 21 години. По-назад в това отношение е бил само "Локомотив 1929" (Сф) - 1%.

"Сините" са и предпоследни по брой такива играчи в титулярния състав - 0.13, като след това е отново "Локомотив 1929" - 0.04. Също така в състава на шампионите има едва четирима футболисти в указаната възраст. По-малко имат само ЦСКА и "Лудогорец" - по трима.

Като добър пример в това отношение може да се посочи "Славия", където налагането на млади футболисти е дългогодишна политика. "Белите" са начело по игрово време (16.2%), пред "Спартак 1918" (Вн) с 15%, "Локомотив" (Пд) с 13% и др. "Славия" отстъпва само на пловдивския "Локомотив" по брой млади играчи в състава - 8 за столичния тим срещу 11 за пловдивчани. Но пък "Славия" си е на първо място и по брой млади играчи сред титулярите - средно 1.63 на мач, пред "Спартак 1918" (Вн) с 1.56, "Локо" (Пд) с 1.40 и др.

Прави впечатление, че "Септември" (Сф) - другият отбор освен "Славия", в който целенасочено се налагат млади футболисти, този път е по-назад в изследването. "Септември" е четвърти по брой под 21-годишни в състава (шестима), пети по процент игрово време на 21-годишни и по-млади (10%) и шести по брой такива футболисти в стартовия тим (1.08 на мач).

В общата класация, включваща 50 първенства от цял свят, българските отбори са много назад. Само за сравнение - начело в класацията е датският "Норшелан", където 48.1% от общото игрово време е предоставено именно на футболисти до 21 г. Резонно същият отбор, който ще е съперник на ЦСКА в Лигата на конференцията, е начело сред всички по брой млади титуляри (5.11 на мач), а първи по брой такива играчи в състава е френският "Страсбург" - 20.

СРЕДНА ВЪЗРАСТ В ПЪРВА ЛИГА

В изследването на CIES е разгледана и средната възраст на футболистите по отбори в Първа лига. Най-младите са в "Локомотив" (Пд) - 24.53 г., следват "Спартак 1918" (25.59 г.), ЦСКА (25.85 г.) и др. Тимът с най-висока средна възраст е "Локомотив 1929" (Сф) - 28.47 г., следван от "Арда" (28.34 г.), "Лудогорец" (28.24 г.) и др.