ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

18 септември (четвъртък)

"Арда" - ЦСКА 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 7 6 1 0 15:4 19 2. "Лудогорец" 7 5 2 0 14:3 17 3. "ЦСКА 1948" 8 5 1 2 12:8 16 4. "Локо" (Пд) 8 4 4 0 9:5 16 5. "Черно море" 8 4 3 1 13:5 15 6. "Монтана" 8 3 2 3 6:11 11 7. "Локо 1929" (Сф) 8 2 4 2 7:5 10 8. "Ботев" (Вр) 8 2 4 2 6:6 10 9. "Берое" 7 2 3 2 9:11 9 10. "Спартак 1918" (Вн) 8 1 4 3 8:9 7 11. ЦСКА 7 1 4 2 7:7 7 12. "Септември" 8 2 0 6 8:18 6 13. "Арда" 7 1 3 3 8:9 6 14. "Добруджа" 8 2 0 6 6:12 6 15. "Славия" 8 1 2 5 9:16 5 16. "Ботев" (Пд) 7 1 1 5 5:13 4 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Алберто Салидо ("Берое");

4 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

3 гола: Николай Минков ("Ботев", Пд), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

2 гола: Асен Чандъров ("Черно море"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва, Даниел Иванов и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).