ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:50

18 септември (четвъртък)

"Арда" - ЦСКА  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски" 
7
6
1
0
15:4
19
 2. "Лудогорец"
7
5
2
0
14:3
17
 3. "ЦСКА 1948"
8
5
1
2
12:8
16
 4. "Локо" (Пд)
8
4
4
0
9:5
16
 5. "Черно море"
8
4
3
1
13:5
15
 6. "Монтана"
8
3
2
3
6:11
11
 7. "Локо 1929" (Сф)
8
2
4
2
7:5
10
 8. "Ботев" (Вр)
8
2
4
2
6:6
10
 9. "Берое"
7
2
3
2
9:11
9
10. "Спартак 1918" (Вн)
8
1
4
3
8:9
7
11. ЦСКА
7
1
4
2
7:7
7
12. "Септември"
8
2
0
6
8:18
6
13. "Арда"
7
1
3
3
8:9
6
14. "Добруджа"
8
2
0
6
6:12
6
15. "Славия"
8
1
2
5
9:16
5
16. "Ботев" (Пд)
7
1
1
5
5:13
4
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Алберто Салидо ("Берое");

4 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"); 

3 гола: Николай Минков ("Ботев", Пд), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

2 гола: Асен Чандъров ("Черно море"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва, Даниел Иванов и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

 

