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ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 07:19

11 септември (петък)

"Черно море" - "Локомотив 1929" (Сф)  21:00 ч.
(по Диема спорт)
 
12 септември (събота)

"ЦСКА 1948" - "Дунав"  19:00 ч.
(по Диема спорт)

ЦСКА - "Арда"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
13 септември (неделя)

"Славия" - "Спартак 1918" (Вн)  15:15 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Вр) - "Левски" 17:45 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Локомотив" (Пд)  20:30 ч.
(по Диема спорт)
 
14 септември (понеделник)

"Лудогорец" - "Септември"  20:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
8
8
0
0
21:4
24
 2.  "Лудогорец"
8
6
2
0
14:6
20
 3.   ЦСКА
7
5
2
0
17:5
17
 4. "ЦСКА 1948"
8
5
1
2
15:8
16
 5.  "Арда"
8
5
1
2
13:7
16
 6.  "Славия"
8
2
4
2
8:6
10
 7.  "Ботев" (Пд)
8
3
1
4
11:14
10
 8.  "Спартак 1918"
8
2
3
3
10:14
9
 9.  "Септември"
8
2
2
4
7:13
8
10. "Ботев" (Вр)
8
2
1
5
7:17
7
11. "Локо" (Пд)
8
2
0
6
4:10
6
12. "Черно море"
8
1
1
6
8:17
4
13. "Дунав"
8
1
1
6
7:15
4
14. "Локо 1929" (Сф)
7
0
3
4
8:14
3
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

5 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец");

4 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");

3 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

2 гола: Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Антонио Вутов, Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");

1 гол: Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Бубакар Ан, Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Селсо Сидней, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Стефано Сенси, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".

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