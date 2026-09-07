ПЪРВА ЛИГА, IХ КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

11 септември (петък)

"Черно море" - "Локомотив 1929" (Сф) 21:00 ч.

(по Диема спорт)



12 септември (събота)

"ЦСКА 1948" - "Дунав" 19:00 ч.

(по Диема спорт)

ЦСКА - "Арда" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



13 септември (неделя)

"Славия" - "Спартак 1918" (Вн) 15:15 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Вр) - "Левски" 17:45 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Пд) - "Локомотив" (Пд) 20:30 ч.

(по Диема спорт)



14 септември (понеделник)

"Лудогорец" - "Септември" 20:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 8 8 0 0 21:4 24 2. "Лудогорец" 8 6 2 0 14:6 20 3. ЦСКА 7 5 2 0 17:5 17 4. "ЦСКА 1948" 8 5 1 2 15:8 16 5. "Арда" 8 5 1 2 13:7 16 6. "Славия" 8 2 4 2 8:6 10 7. "Ботев" (Пд) 8 3 1 4 11:14 10 8. "Спартак 1918" 8 2 3 3 10:14 9 9. "Септември" 8 2 2 4 7:13 8 10. "Ботев" (Вр) 8 2 1 5 7:17 7 11. "Локо" (Пд) 8 2 0 6 4:10 6 12. "Черно море" 8 1 1 6 8:17 4 13. "Дунав" 8 1 1 6 7:15 4 14. "Локо 1929" (Сф) 7 0 3 4 8:14 3 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

5 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец");

4 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");

3 гола: Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

2 гола: Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Антонио Вутов, Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");

1 гол: Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Бубакар Ан, Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Селсо Сидней, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Стефано Сенси, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".