МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 13, ПРОГРАМА

ВТОРНИК, 23 ЮНИ

ГРУПА K

ПОРТУГАЛИЯ - УЗБЕКИСТАН 20:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

КОЛУМБИЯ - ДР КОНГО 24.VI, 05:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

КЛАСИРАНЕ

ГРУПА L

АНГЛИЯ - ГАНА 23:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ПАНАМА - ХЪРВАТИЯ 24.VI, 02:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

КЛАСИРАНЕ

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Лионел Меси (Аржентина);

4 гола: Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия);

3 гола: Джонатан Дейвид (Канада), Дениз Ундав (Германия);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Хари Кейн (Англия), Йохан Манзамби (Швейцария), Кайл Ларин (Канада), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня, Винисиус Жуниор (Бразилия), Брайън Броби, Коди Гакпо, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Даичи Камада, Аясе Уеда (Япония), Микел Оярсабал (Испания), Максимилиано Араухо (Уругвай), Исмаила Сар (Сенегал);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес, Луис Ромо (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман (САЩ), Бреел Емболо, Рубен Варгас, Гранит Джака (Швейцария), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк (Нидерландия), Кейто Накамура, Джуня Ито (Япония), Амад Диало, Франк Кесие (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Трезеге (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Брадли Баркола, Усман Дембеле (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор, Маркус Педерсен (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан, Низар ал Рашдан (Йордания), Жоао Невеш (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Даниел Муньос, Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена (Южна Африка), Нейтън Салиба (Канада), Ламин Ямал (Испания), Фин Сърман (Нова Зеландия), Кевин Пина, Елио Варела (Кабо Верде), Агустин Канобио (Уругвай), Надир Бенбуали, Амин Гуири (Алжир);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Миро Мухайм (Швейцария) - за Катар, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ, Хасан ал Тамбакти (Саудитска Арабия) - за Испания.