МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 10, ПРОГРАМА

СЪБОТА, 20 ЮНИ

ГРУПА E

ГЕРМАНИЯ - КОТ Д'ИВОАР 23:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ЕКВАДОР - КЮРАСАО 21.VI, 03:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ГРУПА F

НИДЕРЛАНДИЯ - ШВЕЦИЯ 20:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ТУНИС - ЯПОНИЯ 21.VI, 07:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ГОЛМАЙСТОРИ

3 гола: Лионел Меси (Аржентина), Джонатан Дейвид (Канада);

2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия), Ясин Аяри (Швеция), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Килиан Мбапе (Франция), Ерлинг Холанд (Норвегия), Хари Кейн (Англия), Йохан Манзамби (Швейцария), Кайл Ларин (Канада), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня, Винисиус Жуниор (Бразилия);

1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес, Луис Ромо (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман (САЩ), Бреел Емболо, Рубен Варгас, Гранит Джака (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония), Амад Диало (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик (Тунис), Емам Ашур (Египет), Рамин Резаеян, Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Максимилиано Араухо (Уругвай), Брадли Баркола (Франция), Ибрахим Мбайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор (Норвегия), Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия), Али Олуан (Йордания), Жоао Невеш (Португалия), Йоан Уиса (ДР Конго), Джуд Белингам, Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса (Хърватия), Калеб Иренкий (Гана), Даниел Муньос, Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев (Узбекистан), Тебохо Мокоена (Южна Африка), Нейтън Салиба (Канада);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ.