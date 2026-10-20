Корейка стана абсолютен рекордьор в бадминтона

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Ан Се-йонг се превърна в бадминтонистката с най-много международни титли на сингъл, след като спечели Откритото първенство на Дания в неделя в Одензе.

Корейката победи на финала Акане Ямагучи (Яп) с 2:1 (-21, 14, 18) и вече има 47 трофея. Така е с един повече от индонезийката Суси Сусанти, която доминираше пред 90-те години, печелейки олимпийската титла в Барселона 1992, злато от световно, пет победи за Световната купа, 39 от Гран при турнири и др. Трета в тази класация е олимпийската шампионка от Рио 2016 и трикратна световна Каролина Марин (Исп) с 39.

При това Ан Се-йонг, която е и №1 в световната ранлиста, е само на 24 г. и вероятно ще натрупа още доста успехи, за да увеличи абсолютния рекорд при жените. Тя има две световни титли (2023 и 2026) и два бронзови медала от световни първенства, 40 триумфа в Световния тур и още много успехи, сред които наскоро и златния медал от Азиатските игри в Нагоя.

Корейката обаче е №4 в ранглистата по титли във всички дисциплини на бадминтона. Точно пред нея - с 59 трофея, като №3 са петкратните европейски шампионки при женските двойки Габриела и Стефани Стоеви.

№1 са 43-годишните днес Ли Чонг Вей (Малз) и Лин Дан (Кит), които имат по 69 при мъжете. Малайзиецът е състезателят, който е загубил най-много големи финали - има по три сребърни медала от олимпийски игри и световни първенства, но имаше нещастието да играе в ерата на Лин Дан, считан за най-великият бадминтонист на всички времена. Китаецът спечели две олимпийски (2008, 2012) и 5 световни титли.

Той е и единственият играч на сингъл, постигнал т.нар. Супер Голям шлем - спечелил е абсолютно всички основни титли в бадминтона по своето време - олимпийска и световна, плюс Световна купа, Годишните финали, Thomas Cup (световното отборно първенство за мъже), Sudirman Cup (световното за смесени отбори), Азиатските игри и първенството на Азия. Това са постигнали още сами китайките Фей Гъ Юн Гу при женските двойки, които приключиха кариерата си с общо "само" 47 титли.