Тръмп се кани да спре гласуването по пощите и с машини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще подпише изпълнителна заповед, която ще ограничи възможностите за гласуване по пощите, както и електронното гласуване в страната.

„Ще поведа движението за премахване на бюлетините по пощата и, докато сме на въпроса, на силно неточните, много скъпи и силно противоречиви машини за гласуване“, написа Тръмп в Truth Social.

Доналд Тръмп повдигна въпроса за гласуването по пощата в интервю за Fox News след разговори с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Американският лидер заяви, че руският му колега е споделил с него на 15 август в Анкоридж, оценката си за резултатите от изборите през 2020 година. Според Доналд Тръмп, Владимир Путин смята, че изборите са били манипулирани поради възможността за изпращане на бюлетини по пощата. Ръководителят на Белия дом отбеляза, че гласуването по пощата позволява на някои избиратели да изпратят няколко бюлетини.