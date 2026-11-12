Хегсет награди войника, който му се скара на Гроба на незнайния воин

Войник, охраняващ Гроба на незнайния воин във Вашингтон, е отправил устна забележка към група съветници на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет след церемония по случай Деня на ветераните в Националното гробище „Арлингтън“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На видеозапис се вижда как Хегсет си прави снимки на празните стъпала пред Гроба заедно със съпругата си и трима членове на екипа си.

Докато групата приключва със снимките, се чува силен смях, при което войникът, охраняващ паметника, ги смъмря на висок глас, че „всички посетители трябва по всяко време да поддържат атмосфера на тишина и уважение“.

Часове по-късно Хегсет награди с медал войника, съобщи CBS News. Шефът на Пентагона връчи наградата на Томас Иглесиас, който поиска да се запази тишина. „Обичаме войниците. Обичаме дисциплината. Отлична работа, редник. Продължавайте така, патриоти!“ — заяви Хегсет.

Мястото е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неидентифицирани войници от Първата, Втората световна и Корейската война. Хегсет и екипът му са били в гробището в рамките на по-мащабна церемония за Деня на ветераните, на която присъстваха също президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Инцидентът се случва по-малко от денонощие след като Хегсет на косъм избегна процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса, припомня АП.