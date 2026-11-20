ЕПА/БГНЕС Урсула фон дер Лайен, Анди Бърнам и Антониу Коща (от ляво на дясно) са сплели ръцете си като знак на новото начало в сътрудничеството между ЕС и Великобритания.

Седем години след финализирането на Брекзит, Великобритания и Европейският съюз се споразумяха за повторно задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция. Новото начало беше поставено със среща между председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия - Антониу Коща и Урсула фон дер Лайен, с британския премиер Анди Бърнам в Брюксел. След нея и тримата изразиха удовлетворение от постигнатия резултат.

"Винаги сте добре дошли в ЕС", обърна се многозначително Коща към Бърнам в началото на съвместната пресконференция след края на заседанието в белгийската столица.

Председателят на Европейския съвет посочи, че Великобритания е "най-близкият съсед и естествен партньор на ЕС". Той съобщи, че днес двете страни са се споразумели за участие на Обединеното кралство в европейски невоенни мисии.

"Ще уважим каквото и решение британската страна да вземе за бъдещето на дългосрочното си сътрудничество с ЕС - каза Коща. - Оставаме открити за възможно най-тесни връзки."

Фон дер Лайен отбеляза, че днес е постигната договореност по отношение на търговията с храни и други земеделски стоки, като се очаква това "да намали цените и да разшири избора за потребителите". По нейните думи успешно са завършили и преговорите за свързване на пазарите за въглеродни емисии. Тя посочи, че ЕС и Великобритания ще възстановят сътрудничеството за осигуряване на икономическа сигурност, за противодействие на опитите за външна намеса и в онлайн пространството, за защита от незаконна миграция.

Британският премиер Бърнам пък отбеляза, че днес неговата страна е различна и "3/4 от гражданите искат по-тесни връзки с ЕС".

"Британците искат по-добра сделка, в последното десетилетие нашата икономика расте по-бавно", посочи той. Министър-председателят уточни, че засега няма решение как да се развиват дългосрочно бъдещите отношения между неговата страна и ЕС.

РАВНОСМЕТКА

Близо 7 г. след напускането на ЕС Великобритания прави нова стъпка към сближаване с европейските си партньори. По силата на новите договорености до 100 000 млади европейци годишно ще могат да живеят, учат и работят на Острова по нова схема за мобилност. Същата възможност ще бъде предоставена и на младите британци в ЕС.

Според публикации на "Гардиън" и "Ройтерс" договореният таван от 100 000 участници е компромис след настояването на ЕС за по-голям брой, докато първоначалното предложение на Лондон е било за 50 000. Предвижда се възрастовата граница да бъде увеличена от 30 на 31 г., а участниците да могат да пребивават в другата страна до три години.

След Брекзит европейските студенти във Великобритания вече не ползват същите условия като британските си колеги. Те трябва да кандидатстват за визи и обикновено плащат значително по-високи международни такси, които могат да бъдат около три пъти над таксите за местните студенти. ЕС настояваше за връщане на т.нар. местни такси.

По информация на "Гардиън" обаче страните са се договорили да оставят въпроса за допълнителни преговори през следващите шест месеца. Лондон е предложил значително намаляване на международните такси, но конкретен размер все още не е определен. Темата остава чувствителна за британското правителство заради финансовото състояние на университетите и опасенията, че британските студенти могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение.

Друга важна част от пакета е споразумение за търговията с храни и селскостопански продукти. То трябва да премахне голяма част от сертификатите и граничните проверки за стоки като месо, млечни продукти, растения и семена. В замяна Великобритания ще се съобразява с европейските санитарни и фитосанитарни правила. Очаква се договореността да влезе в сила през март 2028 г. Според оценка на британското правителство облекчаването на търговията може да носи на икономиката до 5,1 млрд. паунда годишно.

Третото споразумение предвижда свързване на системите за търговия с въглеродни емисии на ЕС и Великобритания. Така стоки като стомана ще бъдат освободени от въглеродните гранични такси на другата страна, което би улеснило износа и би намалило разходите за производителите.

Отделен спор остава желанието на Лондон британските компании да получат специален статут по европейските правила „Произведено в Европа“. Това би им дало възможност да се възползват от мерки за подкрепа на европейското производство, включително в автомобилния сектор. Брюксел обаче обвързва подобен достъп със съобразяване с европейските политики. Сред възможните условия е Великобритания да приеме ограниченията на ЕС за китайските електромобили. Засега няма окончателно решение по въпроса.

По-тясното сътрудничество с Брюксел предизвиква и политически спорове във Великобритания. Критиците на премиера смятат, че подобни договорености на практика отслабват ефекта от Brexit и поставят под въпрос докъде се простира мандатът му за промяна на отношенията с ЕС. Бърнам защитава курса си с аргумента, че би било предателство страната да не се възползва от възможността за по-тясно сътрудничество с европейските си партньори.