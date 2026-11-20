Близо 7 г. след напускането на ЕС Великобритания прави нова стъпка към сближаване с европейските си партньори. До 100 000 млади европейци годишно ще могат да живеят, учат и работят на Острова по нова схема за мобилност. Същата възможност ще бъде предоставена и на младите британци в ЕС. Това е една от основните теми на днешната среща на върха в Брюксел, на която британският премиер Анди Бърнам ще разговаря с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Нова тв.

Според публикации на „Гардиън“ и „Ройтерс“ договореният таван от 100 000 участници е компромис след настояването на ЕС за по-голям брой, докато първоначалното предложение на Лондон е било за 50 000. Предвижда се възрастовата граница да бъде увеличена от 30 на 31 г., а участниците да могат да пребивават в другата страна до три години.

След Brexit европейските студенти във Великобритания вече не ползват същите условия като британските си колеги. Те трябва да кандидатстват за визи и обикновено плащат значително по-високи международни такси, които могат да бъдат около три пъти над таксите за местните студенти. ЕС настояваше за връщане на т.нар. местни такси. По информация на „Гардиън“ обаче страните са се договорили да оставят въпроса за допълнителни преговори през следващите шест месеца. Лондон е предложил значително намаляване на международните такси, но конкретен размер все още не е определен. Темата остава чувствителна за британското правителство заради финансовото състояние на университетите и опасенията, че британските студенти могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение.

Друга важна част от пакета е споразумение за търговията с храни и селскостопански продукти. То трябва да премахне голяма част от сертификатите и граничните проверки за стоки като месо, млечни продукти, растения и семена. В замяна Великобритания ще се съобразява с европейските санитарни и фитосанитарни правила. Очаква се договореността да влезе в сила през март 2028 г. Според оценка на британското правителство облекчаването на търговията може да носи на икономиката до 5,1 млрд. паунда годишно.

Третото споразумение предвижда свързване на системите за търговия с въглеродни емисии на ЕС и Великобритания. Така стоки като стомана ще бъдат освободени от въглеродните гранични такси на другата страна, което би улеснило износа и би намалило разходите за производителите.

Отделен спор остава желанието на Лондон британските компании да получат специален статут по европейските правила „Произведено в Европа“. Това би им дало възможност да се възползват от мерки за подкрепа на европейското производство, включително в автомобилния сектор. Брюксел обаче обвързва подобен достъп със съобразяване с европейските политики. Сред възможните условия е Великобритания да приеме ограниченията на ЕС за китайските електромобили. Засега няма окончателно решение по въпроса.

По-тясното сътрудничество с Брюксел предизвиква и политически спорове във Великобритания. Критиците на премиера смятат, че подобни договорености на практика отслабват ефекта от Brexit и поставят под въпрос докъде се простира мандатът му за промяна на отношенията с ЕС. Бърнам защитава курса си с аргумента, че би било предателство страната да не се възползва от възможността за по-тясно сътрудничество с европейските си партньори.