Засега НАТФИЗ остава в евроалианса FilmEU

"Към момента няма заплаха за членството на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в Европейския университетски алианс FilmEU, а МОН ще окаже пълна административна подкрепа за участието на Академията през следващия етап от развитието му". Това съобщиха от МОН след среща на министъра на образованието проф. Георги Вълчев с проф. д-р Елена Тренчева, заместник-ректор по международната дейност и проектите на НАТФИЗ.

Разговорът се е провел по нейно искане във връзка с плановете за разширяване на дейността на FilmEU и необходимостта от активно участие на българското висше училище в подготовката на следващия етап от развитието му.

Както вече "Сега" писа, имаше риск участието на НАТФИЗ в европейския университетски алианс да бъде прекратено заради отказите на ректора Мирослав Дачев да присъства на лидерските срещи на алианса.

"Можете да разчитате на пълната подкрепа на МОН", е подчертал министър Вълчев. По време на срещата е припомнено, че представител на министерството е участвал в последното заседание на ръководството на FilmEU в Дъблин в края на октомври, където е представена официалната подкрепа на българската държава за участието на НАТФИЗ.

Към момента няма заплаха за неговото членство, но се планира разширяване на дейностите на Алианса през следващите години. За да продължи активното участие на университета, това трябва да бъде заявено на университетско ниво, подчертават от министерството. От висшето училище коментираха неофициално, че решението в момента е временно и компромисно, тъй като за следващото проектно предложение НАТФИЗ ще бъде с доста ограничени дейности и няма да може да ръководи самостоятелни проекти, както досега.

Участниците в срещата са се обединили около необходимостта проф. Тренчева да запознае ректорското ръководство с предстоящите процеси и темата да бъде обсъдена от Академичния съвет на НАТФИЗ.