Кинодейци искат оставката на ректора на НАТФИЗ

Плакатът на вчерашния студентски протест показва шарж, на който ректорът на НАТФИЗ Мирослав Дачев се целува с министъра на образованието Георги Вълчев.

Кинодейци изпратиха отворено писмо до премиера Румен Радев, председателите на парламентарните комисии по култура и образование - съответно Антон Кутев и Димитър Здравков, и омбудсмана Велислава Делчева, в което искат оставката на ректора на НАТФИЗ. В обръщението си те застават зад студентите от кинофакултета във висшето училище, които протестират вече четири месеца, и настояват за "прозрачност, поемане на отговорност и реални действия за преодоляване на кризата".

Сред подписалите са актьорите Самуел Финци, Малин Кръстев, Мариан Вълев, Ели Скорчева, Весела Казакова, Боряна Пунчева, Станка Калчева, Искра Донова и др., режисьорите Милко Лазаров, Виктор Чучков, Виктор Божинов, Димитър Коцев - Шошо, Камен Калев, Петър Вълчанов, Кристина Грозева, Стефан Командарев, Андрей Паунов, Светослав Драганов и др., операторите Александър Станишев, Калоян Божилов, Иван Чертов, продуцентите Катя Тричкова, Веселка Кирякова, Росица Вълканова и още композитори, кинокритици, сценаристи.

Всички те заявиха категоричната си подкрепа за искането на младежите за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев.

Сред проблемите, които филмовите дейци посочват в писмото си, са:

• Установени при проверка нарушения: проверка на Министерството на образованието и науката е констатирала нередности по пет от шестте точки в сигнал, подаден от 18 преподаватели от факултет "Екранни изкуства".

• Нарушения в управлението и липса на прозрачност: проблеми, установени в одитни документи, наред с въпроси за административните назначения, допълнителните възнаграждения и разпределението на средствата за учебния процес.

• Нарушени студентски права: сериозни и продължаващи проблеми с електронната система за оценяване, за които преподавателите сигнализират повече от година. Вследствие на неизправности в системата и административни пропуски студенти са били неправомерно отстранени от Академията, без да бъдат проверени действителните им резултати и без да бъдат потърсени за справка техните преподаватели.

• Натиск върху преподаватели и студенти: сигнали за заплахи с дисциплинарни производства, ограничаване на свободното изразяване на мнение и ответни действия срещу критици на ръководството.

• Реална опасност за международното партньорство с FilmEU: официалната кореспонденция от представители на алианса документира проблеми с ангажираността на ректора на НАТФИЗ и реален риск за бъдещото участие на Академията в консорциума.

Вчера студентите от Акдемията отново излязоха на протестно шествие до Министерство на образованието и науката. Освен оставката на Дачев, те поискаха и тази на министъра на образованието проф. Георги Вълчев.