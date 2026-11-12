След 14 г. Съветът на ректорите се завърна в европейското академично семейство

Съвет на ректорите Възстановяването на членството на Съвета на ректорите в EUA е първа стъпка към разширяване на международното сътрудничество.

След 14-годишно прекъсване Съветът на ректорите на висшите училища в България възстанови пълноправното си колективно членство в Европейската университетска асоциация (EUA) - най-голямата представителна организация на университетите в Европа. Решението е взето от Борда на асоциацията на 30 октомври 2026 г. и отваря възможност за по-активно участие на българската академична общност във формирането на европейските политики за висше образование.

EUA обединява близо 900 членове от 48 държави - университети, висши училища, научни организации и национални съвети на ректорите. С присъединяването на българския Съвет на ректорите броят на националните ректорски организации в нея достига 36.

"Вашият глас е необходим!", заяви президентът на EUA проф. Жозеп Гарел във видеообръщение към българските ректори. Той определи завръщането на организацията като добра новина и подчерта, че европейското висше образование има нужда от представителството на всички свои членове.

По думите му EUA е създадена през 2001 г. с идеята за единно представително тяло на европейските университети, което да защитава общите им ценности - академичната свобода, институционалната автономия, академичния интегритет, качеството и високите постижения. Асоциацията е и платформа за обмен на опит, обсъждане на общите предизвикателства и изграждане на общи позиции. "Само обединявайки всички тези гласове можем да представляваме европейското разнообразие", подчерта проф. Гарел. Той изрази готовност да посети България през следващите месеци, за да се запознае с проблемите и потребностите на българските университети.

"Завръщането ни в Европейската университетска асоциация е не просто възстановяване на членство, а възстановяване на авторитета и европейската перспектива на българската ректорска общност", коментира председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова. Според нея това е признание за усилията на организацията и потвърждение, че България има своето място във формирането на европейските политики за висше образование.

Възстановяването на членството е първата конкретна стъпка към разширяване на международното сътрудничество. В Брюксел вече са проведени разговори с генералния секретар на Германската ректорска конференция Йенс-Петер Гаул, на които е постигнато принципно споразумение за възстановяване на партньорските отношения между двете организации. Предстоят срещи и взаимни посещения в София и Берлин.

Новината бе представена на среща на 28 ректори и представители на висши училища на 10 ноември. Официалното общо събрание на Съвета на ректорите бе отменено заради трагичния инцидент на автомагистрала "Тракия", а участниците проведоха неформална дискусия за бъдещето на организацията и предизвикателствата пред висшето образование.

Сред основните теми бе необходимостта от единство в ректорската общност и от силен, независим представител на интересите на университетите и тяхната академична автономия. Бившият председател на Съвета на ректорите проф. Камен Велев, участвал в учредяването на EUA през 2001 г., предупреди, че разделението отслабва както организацията, така и отделните университети. Според него Съветът трябва отново да се утвърди като авторитетна институция, с чиято позиция се съобразяват държавните органи. Ректорът на Варненския свободен университет проф. Петър Христов предложи промени в закона за висшето образование, които да регламентират по-ясно статута и представителните функции на Съвета на ректорите.

Българската организация е сред първите членове на EUA още от създаването ѝ през 2001 г., но членството ѝ е прекратено през 2012 г. 14 г. по-късно завръщането ѝ възстановява възможността българските университети да участват чрез своята национална ректорска организация в общия европейски дебат. Това е не само международно признание, но и възможност за по-силна защита на интересите на висшите училища, за обмен на опит и за отстояване на академичната автономия, казват от Съвета на ректорите. За да бъде използвана тази възможност обаче, организацията трябва да укрепи и собственото си единство и представителност.