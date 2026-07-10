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Турската Karpowership строи четири плаващи електроцентрали

Новите "морски лъвове" се произвеждат в корабостроителница в Южна Корея

Днес, 17:30
Една от плаващите електроцентрали на "Карпауършип".
Една от плаващите електроцентрали на "Карпауършип".

Турската Karpowership („Карпауършип“) стартира строителството на нови четири плаващи електроцентрали от клас Sea Lion - всяка с мощност 300 300 MW.  "Морските лъвове"- огромни плаващи генератори на ток с газови турбини, са с дължина 136 метра и газене 4,5 метра. Те са проектирани така, че да могат да бъдат разполагани на различни места край брега и да се свързват бързо с електромрежата на сушата. Предназначени са да осигуряват захранване на страни с неразвита енергийна инфраструктура, като и за бърза реакция при извънредни ситуации след природни бедствия или аварии.

Karpowership е водещ световен производител на корабни електрогенераторни съоръжения. Част е от турския холдинг Karadeniz. Флотилията й вече има повече от 30 кораба, които снабдяват с ток Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Ливан, Сиера Леоне, Судан, Замбия, Куба, Индонезия, Ирак и др. 

Четирите нови платформи ще бъдат изградени в корабостроителницата HSG Sungdong в Южна Корея. Те ще бъдат завършени на етапи в периода януари - май 2028 г.

Предимства на плаващите електроцентрали:

Свързването към електрическата мрежа става за по-малко от 30 дни. Вместо да се строи голяма и бавна електроцентрала на сушата, платформата акостира, включва се директно към мрежата и започва да подава ток.

Газят само 4.5 метра, което им позволява да акостират в плитки пристанища.

Могат да работят с различни видове гориво - втечнен природен газ, природен газ или мазут. 

 

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Ключови думи:

плаващи газови електроцентрали, Sea Lion, енергиен преход, зелен преход

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