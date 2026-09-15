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Amazon, OpenAI, Microsoft строят газови централи заради ИИ

В САЩ са 1/3 от всички проекти за производство на ток с газови турбини

Днес, 14:08

Потреблението на природен газ в САЩ главоломно расте и основната причина е във бума на центровете за данни, обслужващи развитието на изкуствения интелект, пише oilprice.com.   

Големите технологични компании трябва да осигуряват много ток за своите хипермащабните кампуси с бази данни. В момента Amazon изгражда огромен комплекс в САЩ, който включва седем газови централи. Nvidia обяви, че ще си партнира с японската SoftBank и федералното правителство, за да изгради най-голямата електроцентрала на изкопаеми горива в Щатите, която ще захранва проект в Охайо на OpenAI - фирмата, създател на ChatGPT. Microsoft в момента води преговори с Chevron за център за данни, захранван с газ, в Тексас, на стойност 7 млрд. долара.

„Ако всички центрове за данни, получили разрешителни през 2025 г., влязат в експлоатация, те ще използват между 224,3
тераватчаса и 358,8 тераватчаса електроенергия годишно, което е увеличение с 50% спрямо предходната година“, пише в доклад на Business Insider от юни. Това е приблизително толкова енергия, колкото например Мексико с население от над 130 милиона души използва за една година.
В момента в САЩ се разработват 378 GW газови електроцентрали - с 50 % увеличение спрямо второто полугодие на 2025 г., сочи Global Energy Monitor. Почти половината от тях са свързани пряко с центрове за данни. САЩ вече представляват приблизително една трета от всички планирани газови мощности в световен мащаб, като Тексас държи рекорда по нови проекти. 

 

Но дали бумът ще продължи
Глобалният новинарски бюлетин Semafor посочва, че „остава неясно дали всички тези централи в крайна сметка ще бъдат построени, тъй като повечето проекти са в ранен етап на разработка, а скокът в търсенето доведе до
"опашки" за газови турбини, като някои доставчици предупреждават за срокове за изпълнение в рамките на няколко години“. Semafor също така предупреждава, че политическият натиск и обществената реакция биха могли да доведат до период на
затишие за развитието на центрове за данни. Недоверието все по-често се очертават като проблем. Цената на ненаситното търсене на енергия от центровете за данни до голяма степен пада върху потребителите, вкл. и върху тези, които изобщо не ползват изкуствения интелект. 
„Свидетели сме на масивен трансфер на богатство от битови клиенти на комунални услуги към големи корпорации – центрове за данни, големи комунални компании и техните корпоративни компании-майки, които печелят от изграждането на
допълнителна енергийна инфраструктура“, коментира пред Business Insider Дейвид Лап, омбудсман на щата Мериленд. „Регулирането на комуналните услуги не успява да защити битовите клиенти, което допринася за криза с достъпността на енергията.“

 

Охлаждане?
Според скорошно проучване на Heatmap 75% от избирателите в САЩ не искат нови центрове за данни в района си. Дори Тексас - сърцето на глобалния газов бум, не е изключение. Щатът е изоставил благосклонната си позиция и дори е спрял напълно новите проекти", отбелязва Semafor. 

Администрацията на Тръмп се опита да се справи с нарастващото обществено недоволство срещу финансирането на енергийните разходи на големите технологични, като изиска ИИ компаниите да осигуряват собствена енергия за новите си
начинания. Но този подход има недостатъци. Google, Microsoft и Amazon отбелязаха скок на емисиите си с
двуцифрени числа на годишна база - основно заради роенето на центровете за данни, задвижвани от изкуствен интелект.

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Ключови думи:

ИИ, центрове за данни, природен газ, енергиен преход, зелен преход

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