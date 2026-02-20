Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Унгарски режисьор оглавява журито на „София филм фест“

Ексцентричният Дьорд Палфи ще представи у нас най-новия си филм „Кокошка“

Днес, 16:00
Унгарецът Дьорд Палфи е сред най-оригиналните и разпознаваеми гласове в съвременното европейско кино.
Унгарецът Дьорд Палфи е сред най-оригиналните и разпознаваеми гласове в съвременното европейско кино.

Унгарският режисьор Дьорд Палфи ще бъде начело на международното жури на 30-ото издание на „София филм фест“, което ще се състои от 12 до 31 март. Роденият в Будапеща Палфи е сред най-разпознаваемите и оригинални гласове в съвременното европейско кино – автор с ярък стил, познат с необичайния си кинематографичен език, който провокира както критиците, така и публиката, отбелязват от пресцентъра на фестивала.

Дебютният му пълнометражен филм „Хлъц“ (Hukkle) привлича вниманието на международната филмова общност, като впечатлява с почти пълната липса на диалог и с внимателно изградената звукова и визуална среда. Лентата печели награди от цял свят и нарежда Палфи сред новите надежди на европейското авторско кино. Същинският пробив обаче идва с провокативната „Таксидермия“ (Taxidermia) – сюрреалистична и визуално ексцентрична история за три поколения мъже в Унгария. Международната му премиера е в програмата „Особен поглед“ в Кан, като филмът придобива култов статус и утвърждава репутацията на режисьора като смел експериментатор.

Първите три пълнометражни филма на Дьорд Палфи – споменатите плюс „Не съм твой приятел“ (I’m Not Your Friend), са представяни в програмите на „София филм фест“ съответно през 2003, 2007 и 2010 г. Между останалите му значими проекти са „Окончателна версия – дами и господа“ (Final Cut: Ladies and Gentlemen) – иновативен филмов колаж, съставен от стотици класически киноцитати, както и „Гласът на Бога“ (His Master’s Voice), вдъхновен от творчеството на полския писател фантаст Станислав Лем.

Филмите на Дьорд Палфи изследват границите на човешкото тяло, идентичността и социалните механизми често чрез шокиращи, но дълбоко символични образи. Неговият стил комбинира черен хумор, гротеска и философска дълбочина, като превръща творбите му в силно въздействащи кинопреживявания, коментират организаторите на СФФ.

Сега в София Дьорд Палфи ще представи най-новия си филм „Кокошка“ (Hen), който бе показан премиерно в програмата на Международния кинофестивал в Сан Себастиан. Според сюжета му една авантюристично настроена и дръзка черна кокошка успява да избяга от птицефермата и след много перипетии „по пътя“ да намери убежище в двора на западаща закусвалня. Там тя открива любовта, противопоставя се на йерархията и се бори да защити яйцата си. Нейният забавен и трогателен стремеж към майчинство олицетворява борбите и компромисите, които са неизменна част от човешкия живот. „В „Кокошка“ си поиграх с идеята за това какво се случва, когато човешката история не е в центъра на сюжета. Едно от най-големите предизвикателства при създаването на този филм беше решението да се работи с истински животни, а не с компютърна графика или изкуствен интелект. Това е филм за органична, истинска кокошка“, уверява режисьорът.

Дьорд Палфи ще получи и Специалната наградата на „София филм фест“ за своя индивидуален и изключително оригинален принос към седмото изкуство.

В "Кокошка" играят истински птици, а не компютърни изображения.
В "Кокошка" играят истински птици, а не компютърни изображения.
В "Кокошка" играят истински птици, а не компютърни изображения.
В "Кокошка" играят истински птици, а не компютърни изображения.
Кадър от новия филм на Дьорд Палфи "Кокошка".
Кадър от новия филм на Дьорд Палфи "Кокошка".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дьорд Палфи, София филм фест, Кокошка филм

Още новини по темата

Операторът Емил Христов получава Наградата на София
15 Февр. 2026

Ленти на и за 86-годишния Копола са сред акцентите на „София филм фест“
31 Яну. 2026

30-ият "София филм фест" ще пулсира в ритъма на "Баба Зула"
28 Яну. 2026

Украинският филм „Меден месец“ е победителят на София филм фест
23 Март 2025

Йосиф Сърчаджиев ще получи Наградата на София
04 Февр. 2025

„Триумф“ с Мария Бакалова е българското заглавие в балканския конкурс на СФФ

02 Февр. 2025

Деян Донков играе княз Фердинанд, а Захари Бахаров - Стамболов
07 Яну. 2025

Мексикански филм взе голямата награда на "София Филм Фест"
24 Март 2024

160 филма от 53 страни гледаме на "София Филм Фест"
28 Февр. 2024

За пръв път художник ще получи Наградата на София
10 Февр. 2024

Котарашки открива с музика 28-ия "София филм фест"
28 Яну. 2024

Лауреати от Берлин, Кан и Венеция гледаме на 28-ия "София филм фест"
20 Дек. 2023

Стефан Китанов се закичи с Ордена на британската империя
23 Окт. 2023

Йоана Буковска-Давидова вдъхнови сценарий за нов филм
02 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?