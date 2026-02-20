Унгарски режисьор оглавява журито на „София филм фест“

Унгарският режисьор Дьорд Палфи ще бъде начело на международното жури на 30-ото издание на „София филм фест“, което ще се състои от 12 до 31 март. Роденият в Будапеща Палфи е сред най-разпознаваемите и оригинални гласове в съвременното европейско кино – автор с ярък стил, познат с необичайния си кинематографичен език, който провокира както критиците, така и публиката, отбелязват от пресцентъра на фестивала.

Дебютният му пълнометражен филм „Хлъц“ (Hukkle) привлича вниманието на международната филмова общност, като впечатлява с почти пълната липса на диалог и с внимателно изградената звукова и визуална среда. Лентата печели награди от цял свят и нарежда Палфи сред новите надежди на европейското авторско кино. Същинският пробив обаче идва с провокативната „Таксидермия“ (Taxidermia) – сюрреалистична и визуално ексцентрична история за три поколения мъже в Унгария. Международната му премиера е в програмата „Особен поглед“ в Кан, като филмът придобива култов статус и утвърждава репутацията на режисьора като смел експериментатор.

Първите три пълнометражни филма на Дьорд Палфи – споменатите плюс „Не съм твой приятел“ (I’m Not Your Friend), са представяни в програмите на „София филм фест“ съответно през 2003, 2007 и 2010 г. Между останалите му значими проекти са „Окончателна версия – дами и господа“ (Final Cut: Ladies and Gentlemen) – иновативен филмов колаж, съставен от стотици класически киноцитати, както и „Гласът на Бога“ (His Master’s Voice), вдъхновен от творчеството на полския писател фантаст Станислав Лем.

Филмите на Дьорд Палфи изследват границите на човешкото тяло, идентичността и социалните механизми често чрез шокиращи, но дълбоко символични образи. Неговият стил комбинира черен хумор, гротеска и философска дълбочина, като превръща творбите му в силно въздействащи кинопреживявания, коментират организаторите на СФФ.

Сега в София Дьорд Палфи ще представи най-новия си филм „Кокошка“ (Hen), който бе показан премиерно в програмата на Международния кинофестивал в Сан Себастиан. Според сюжета му една авантюристично настроена и дръзка черна кокошка успява да избяга от птицефермата и след много перипетии „по пътя“ да намери убежище в двора на западаща закусвалня. Там тя открива любовта, противопоставя се на йерархията и се бори да защити яйцата си. Нейният забавен и трогателен стремеж към майчинство олицетворява борбите и компромисите, които са неизменна част от човешкия живот. „В „Кокошка“ си поиграх с идеята за това какво се случва, когато човешката история не е в центъра на сюжета. Едно от най-големите предизвикателства при създаването на този филм беше решението да се работи с истински животни, а не с компютърна графика или изкуствен интелект. Това е филм за органична, истинска кокошка“, уверява режисьорът.

Дьорд Палфи ще получи и Специалната наградата на „София филм фест“ за своя индивидуален и изключително оригинален принос към седмото изкуство.